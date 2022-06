Kultúra

Ismét kerékpáros irodalmi fesztivált rendeznek Szegeden

Hét helyszínen, több mint tizenöt költő és író részvételével háromnapos kerékpáros irodalmi fesztivált rendeznek péntektől Szegeden - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A tavaly csak Szegeden megszervezett mozgó fesztiválhoz - amely egyszerre népszerűsíti az irodalmat, a friss kiadványokat és a fenntartható közlekedést - idén új helyszínként június 25-én Magyarkanizsa és július 9-én Sepsiszentgyörgy is csatlakozik, a magyarországi program pedig az egyről háromnaposra bővült, így a rendezvény már méltán viselheti a Tricikli nevet.



A fesztivál ideje alatt Szeged több intézményében, vendéglátóhelyén és közösségi terében várják a közönséget könyvbemutatókkal, zenei produkciókkal, kéziratlicittel és kiállítással.



A fesztivál három napja alatt személyesen találkozhat a közönség, többek között Kemény Istvánnal, Závada Pállal, Tóth Réka Ágnessel, Szeles Judittal, vagy a Szegeden élő írók közül Bencsik Orsolyával, Hász Róberttel, Orcsik Rolanddal és Szilasi Lászlóval. A Jazz Kocsma kertjében Csepregi János, Dániel András és Kollár Árpád közösen írt, Nyuca bestiárium című könyvét mutatják be.



A kerékpárosokat szombat délután egy különleges emléktúrára is várják, amelyen Balog József és Turi Tímea vezetésével József Attila szegedi éveihez kötődő helyszínekre látogathatnak el az érdeklődők.



A Megálló Közösségi Ház és Kövér Béla Bábszínház szombat és vasárnap délelőtt családi- és gyerekprogramokkal készül. A szegedi bábszínház interaktív játékai, kézművesvásár, bábkészítés, bográcsos ebéd és Krusovszky Dénes, az Azóta őzike című gyerekverseskötet szerzője várja majd a kicsiket-nagyokat, a Kövér Béla Bábszínház vasárnapi programján pedig kiscsoportos túrák formájában nyerhetnek betekintést a kíváncsi érdeklődők a kulisszák mögé, ahol megtudhatják, hogyan jut el a varázslat a könyv lapjairól a műhelyen át a nézők elé.