Háború

Ukrajna betiltja a Háború és békét

Leo Tolsztoj 'Háború és béke' című művét és más, állítólag az orosz hadsereget dicsőítő műveket nem tanítanak többé az ukrán iskolákban - jelentette be a kijevi oktatási minisztérium.



Tolsztoj nemzetközileg elismert remekműve csatlakozik más klasszikus orosz könyvekhez, amelyeket már jóval a jelenlegi konfliktus előtt betiltottak Ukrajnában.



"Mindezek teljesen ki lesznek zárva a külföldi irodalomból az ukrán tanrendben" - mondta Andrej Vitrenko első oktatási miniszterhelyettes az Ukrajna 24 televíziós csatornának adott interjúban. "Tehát például a 'Háború és béke', ezt már nem fogják tanulmányozni Ukrajnában".



Vitrenko hozzátette, hogy a minisztérium még dolgozik azon orosz írók műveinek végleges listáján, amelyeket kizárnak a tantervből.



Észrevételeit a kijevi kulturális és információpolitikai minisztérium múlt havi bejelentése követte, miszerint az ukrán könyvtárakból eltávolítják az "orosz propagandát népszerűsítő" irodalmi műveket, és ukrán könyvekkel helyettesítik azokat.



"A propaganda veszélyes fegyver. Az orosz hazugságok ma mindenütt mérgek" - írta akkor Larisza Petaszjuk miniszterhelyettes a Facebookon.



Tolsztoj terjedelmes beszámolója a napóleoni háborúk alatti Orosz Birodalomról eredetileg 1865 és 1867 között jelent meg folytatásokban. Ivan Turgenyev orosz regényíró egy 1880-as francia magazinban megjelent cikkében "korunk egyik legjelentősebb könyvének" és "egy nagy író nagy művének" nevezte, amely "az igazi, valóságos Oroszországot" ábrázolja.



Azóta a világ számos nyelvére lefordították, és többször is feldolgozták a televízió és a mozivászon számára - legutóbb 2016-ban.



Kijev azonban már jóval a jelenlegi konfliktus előtt betiltotta az orosz műalkotásokat - és a nyelvoktatást. Az ukrán kormány 2019 márciusában mintegy 40 műalkotást tiltott be, mert azok orosz vállalkozásokat, művészeket, közösségi hálózatokat, internetes portálokat, a Szovjetuniót vagy szovjet politikai személyiségeket említettek. Az akkor betiltott művek között volt Mihail Bulgakov A Mester és Margarita című regénye, amelyet a Szovjetunióban is cenzúráztak.