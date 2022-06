Kultúra

Kortárs spanyol rendezőnők munkáit vetítik a Cervantes Intézetben

A mostani "Zabolátlan pillantás" elnevezésű válogatásban négy, nemrégiben készült filmet mutatnak be, melyek a fikció és a dokumentumfilm határán mozognak. 2022.06.06 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Június 7. és 28. között kortárs spanyol rendezőnők munkáiból látható válogatás a Cervantes Intézetben.



Mint a közleményben felidézik, már több mint egy évtizede fut a Cervantes Intézet spanyol rendezőnők alkotásait bemutató Női tér filmciklusa. A filmek kedd esténként ingyenesen tekinthetők meg az Intézetben.



A sorozat június 7-én a Leire Apellaniz közreműködésével készült Kozmikus ének című dokumentumfilmmel indul, amelyben Nino de Elche flamencoénekest ismerhetik meg a nézők. A filmesek a pályája kezdete óta követik a művészt, így teremtve egyedi és valóban bensőséges atmoszférát a filmvásznon. Képzett, nagy tudású ember, aki követi a hagyományokat, ám a provokációtól sem riad el, ha a művészi szabadságról van szó. A Kozmikus ének ebbe a sokoldalú lélekbe akar behatolni a saját, valamint a körülötte élők, szerettei, művésztársai tekintetén keresztül - olvasható a tájékoztatásban.



Az egy héttel később, június 14-én látható filmnek Liliana Torres rendezőnő egyben a főszereplője is. A valóságra épített fikciós történet reflexió az élet forgatókönyvére. Központi témája a párkapcsolat és annak krízisei. A rendező a korábbi párjai közül hárommal is találkozik, azt kutatván, kapcsolatai miért fulladtak kudarcba. Intim, bensőséges kérdései lehetővé teszik a nézők számára, hogy elkísérjük őt, miközben magát a szerelmet keresi.



Június 21-én láthatja a budapesti közönség Ainhoa Rodríguez első mozifilmjét, A nagy villanást, amely - mint írják - újdonságot hozott a művészfilmek világába. Alapját extremadurai, falusi nők csoportjával rendezett műhelyek sorozata képezi. Az elnéptelenedő falu asszonyai kedvetlenül élik mindennapjaikat, szívük legmélyén azonban mindannyian arra vágynak, hogy viszontlássák azt a helyet, ahol annak idején boldogok voltak, vagy legalább arról álmodoztak, hogy egyszer majd boldogok lesznek. A beharangozó szerint a karakterek mélysége, a vizuális erő, az álomszerű jelenetek A nagy villanást olyan alkotássá teszik, amelynek minden esélye megvan arra, hogy idővel kortárs klasszikussá váljon.



A sorozatot június 28-án a Breathe című dokumentumfilm zárja. Susanna Barranco alkotásaiban törekvő, de a körülmények által tevékenységeikben akadályozott nőket mutat be. A Breathe felvételei a barcelonai Brians 1, női büntetés-végrehajtási intézményben készültek. A film a rácsok mögött élő nők életéhez viszi közel a nézőt, bemutatva mindennapjaikat.



Az ingyenes vetítések 18 órakor kezdődnek a Cervantes Intézetben.