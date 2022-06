Kultúra

Eladó lesz Giuseppe Verdi villája

Valószínűleg elárverezik azt az olaszországi villát, ahol Giuseppe Verdi (1813-1901) olasz zeneszerző csaknem ötven éven át élt, és ahol múzeumot rendeztek be az emlékére.



A Rigoletto, az Aida, az Otello és sok más világhírű opera szerzője 1848-ban építtette a villát Emilia Romagna tartományban, Sant'Agata di Villanova-i birtokán, városa, Busseto közelében. Eleinte szülei lakták, Verdi és második felesége, Giuseppina Strepponi 1851-ben költözött a házba, ahol haláláig élt.



A villa jelenlegi tulajdonosa négy testvér, Maria Filomena Verdi, a zeneszerző unokatestvére, fogadott lánya leszármazottai. A Carrara Verdi család tagjai - Maria Mercedes, Ludovica, Angiolo és Emanuela, aki két éve meghalt - azonban az elmúlt húsz évben nem tudtak megegyezni abban, hogy mi legyen az épülettel, és mivel egyikük sem tudta volna megvásárolni a villát és kifizetni a testvéreit, eldöntötték, hogy eladják a házat, melyben ma is megtalálhatók Verdi bútorai, festményei, könyvei és néhány műve is.



A villát valószínűleg elárverezik, az olasz államnak elővásárlási joga lesz. Az épületért 2010 óta a testvérek egyike, Angiolo Carrara Verdi a felelős, részben múzeumot alakítottak ki bennne. A látogatók végigjárhatják a szobákat, köztük azt is, amelyikben annak a milánói hotelszobának a bútorait helyezték el, ahol Verdi meghalt.



"Nagyon sajnálom. Csak idő kérdése volt. Nem tudtunk megegyezni, ezért a villára ez a szomorú sors vár" - közölte a Liberta című lappal Carrara Verdi.



Verdinek első feleségétől, Margherita Barezzitől két gyereke született, de kicsi korukban meghaltak. Édesanyjuk 1840-ben hunyt el.



Carrara Verdi szerint a zeneszerző azt szerette volna, ha otthona élettel teli és lakott marad. "Tiszteletben tarottam a kívánságát. Remélem, a jövendő vásárló is otthonként használja majd. Nem lehet belőle pusztán egy rideg múzeum" - tette hozzá a tulajdonos.