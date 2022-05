Megtámadták a Mona Lisa festményt a párizsi Louvre-ban - videó

Egy idős nőnek álcázott férfi támadta meg vasárnap a párizsi Louvre ikonikus Mona Lisa festményét.



A múzeum műkedvelői sokkot kaptak, miután egy idősnek tűnő nő hirtelen kiugrott egy kerekesszékből, Leonardo da Vinci remekművéhez rohant, és tortakrémet kent rá.



Az elkövetőt, akiről kiderült, hogy egy parókás fiatalember, a biztonságiak gyorsan őrizetbe vették.



Miközben az őrök kikísérték a teremből, franciául azt kiabálta: "Gondolj a Földre. A művészek gondoljanak a Földre. Minden művész a Földre gondoljon. Ezért tettem ezt."



A Mona Lisa portré, amelyet da Vinci 1503 és 1519 között készített, a látszólagos ökológiai tiltakozás során nem volt valódi veszélyben, mert vastag golyóálló üveg védi.



A paravánt egy 1956-os incidens után szerelték fel, amikor a műalkotás alsó részét súlyosan megrongálta egy vandál, aki savval leöntötte a festményt.



A múzeum munkatársai gyorsan eltávolították a tortakrémet a védőüvegről, és a Louvre-ban újraindult a normális működés.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM