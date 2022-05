Gyász

Elhunyt Ray Liotta

Elhunyt Ray Liotta amerikai színész, akinek az 1990-es években Martin Scorsese krimiklasszikusa, a Nagymenők hozta meg a sikert. A színész 67 éves volt.



A Deadline értesülései szerint a színész álmában halt meg a Dominikai Köztársaságban, ahol épp a Dangerous Waters című filmet forgatta. További részleteket egyelőre nem lehet tudni.



Ray Liotta, eredeti nevén Raymond Allen Liotta New Jersey-ben született 1954 decemberében. Első szerepét az Another Worldben játszotta.



Első jelentősebb szerepe a Baseballálmok című filmben volt, de az igazi sikert Martin Scorsese Nagymenők című filmje hozta meg neki, amelyben Henry Hillt játszotta.



Ismert filmszerepei közé tartozik még a Holtdiglan, a Senki fia, a Király nevében, a Hannibal, a Faterok motoron és a Betépve is.