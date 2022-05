Kultúra

Bob Dylan árverésen adja el a Blowin' in the Wind új felvételét

Bob Dylan Blowin' in the Wind című számának új felvétele, amelyet új analóg formában, egyetlen példányban rögzítettek, akár egymillió fontért (459 millió forintért) is elkelhet a Christie's júliusi árverésén.



Dylan 1962 júliusa óta először vette fel újra klasszikus tiltakozó dalát - emlékeztetett rá a The Guardian cikke.



Az új verziót a zenész a T Bone Burnett által kifejlesztett, új analóg formátumban készítette el, és ez lesz az Ionic Original debütáló kiadványa.



Az Ionic egyedi, lakkozott alumíniumlemezeket fog gyártani. A Dylan-felvételt a Christie's július 7-én árverezi el Londonban. Előzetes becslés szerint 600 ezer és 1 millió font (275-459 millió forint) közötti árat várnak érte.



Burnett a sajtóközleményben kiemelte, hogy Dylan hatvan évvel azután készített új felvételt a dalból, hogy megírta és elször vette fel. Hozzátette: "a Blowin' in the Wind egyszerre mélyen aktuális napjainkban, és rezonál a művész életére és tapasztalataira".



A polgárjogi mozgalom himnuszává vált dal gyakran énekelték templomokban is.



Dylan amerikai turnéja májusban kezdődik. November 1-jén pedig megjelenik Philosophy of Modern Song című könyve, amely több mint 60 esszét tartalmaz olyan előadók dalairól, mint Nina Simone, Hank Williams és Elvis Costello.