Szappanopera-sztár lett a brit trónörökös

Károly walesi herceg édesanyja, II. Erzsébet királynő kedvéért vállalta a beugrást a BBC közszolgálati televízió legnépszerűbb, EastEnders című sorozatában.



A következő hetekben szerte az Egyesült Királyságban nagyszabású rendezvényekkel, köztük utcabálokkal ünneplik a 96 esztendős uralkodó platinajubileumát, vagyis trónra lépésének 70. évfordulóját.



Jubileumi utcabált rendez az EastEnders lakóközössége is az 1985 óta futó BBC-sorozat helyszínén, a Walford nevű kitalált londoni kerület ugyancsak kitalált főterén, az Albert Square-en, és ezen a bulin jelenik meg mindenki teljes elképedésére Károly herceg és felesége, Kamilla cornwalli hercegnő.



Mick Carter, az egyik főszereplő - a sorozat központi helyszínéül szolgáló Queen Victoria pub tulajdonosa, akit Danny Dyer alakít - már a korábbi epizódokban tett sejtelmes utalásokat a törzsvendégeknek arra, hogy a helyi utcabálra "egészen különleges vendégek" is hivatalosak.



Ezt azonban senki nem vette komolyan - egészen addig, amíg a hercegi házaspár saját magát alakítva meg nem jelent az Albert Square-en.



Az epizódot márciusban rögzítették, és június 2-án, a központi ünnepségsorozat első napján kerül adásba.



Az igazi jubileumi rendezvényeket június 2-5. között tartják, és a brit kormány az akkori hétvége előtti két napra is munkaszünetet hirdetett.



A rendezvénysorozat csúcspontján Platinum Party néven lesz egy hatalmas élő koncert is a Buckingham-palota előtt, a programtervezet megfogalmazása szerint "a globális szórakoztatóipar legnagyobb sztárjainak" közreműködésével.



Két év kihagyás után teljes pompájában megtartják a királynő "hivatalos" születésnapját, a Trooping the Colour néven közismert, igen látványos, rendszerint százezres tömeget vonzó katonai parádét is, amelyet a koronavírus-járvány miatt 2020-ban és tavaly csak igen szűk körben, a királynő windsori rezidenciáján, közönség nélkül rendeztek meg.



II. Erzsébet királynő 1952. február 6-án, édesapja, VI. György király halálának napján lépett az Egyesült Királyság trónjára, de uralkodása jelesebb évfordulóinak ünnepségeit a jobb időjárás reményében - a hivatalos születésnaphoz hasonlóan - június elején tartják. Így volt ez az 1977-es ezüstjubileumon, a 2002-ben tartott aranyjubileumon és a 2012-ben rendezett gyémántjubileumi ünnepségeken is.

A brit királyi család tagjai nem először vállalnak színészi feladatokat. A leghíresebb ilyen alakítást személyesen az uralkodó nyújtotta a 2012-es londoni olimpia megnyitóján. A rendezvény központi eleme volt az a négy és fél perces - a londoni olimpiai stadion kivetítőin a globális tévéközvetítéssel egy időben bemutatott - filmjelenet, amelyben az akkor 86 esztendős királynő a legendás 007-es ügynök, a Daniel Craig alakította James Bond társaságában helikopterrel indult a londoni Buckingham-palotából a kelet-londoni arénába.



Az azóta legendássá vált jelenetben a stadion fölé érve, a brit nemzeti lobogó színeiben pompázó ejtőernyőiket kibontva egymás után mindketten "kiugranak" a gépből.



Nem sokkal azután, hogy "leértek", az uralkodó megjelent a stadion királyi páholyában, ugyanabban a ruhában, amelyet a filmjelenetben viselt. A jelenetet a megnyitó 80 ezres közönségének egetverő ovációja fogadta, miközben a királynő szerényen mosolyogva nyugtázta a sikert.



Azóta hivatalosan is kiderült, hogy egészen a helikopteres részig valóban II. Erzsébet királynő alakította saját magát, első ízben szerepet vállalva egy nem dokumentumjellegű filmben.