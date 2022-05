Kultúra

Négy helyszínen száz film a gödöllői természetvédelmi fesztiválon

Május 27-től 29-ig rendezik meg a gödöllői Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált, amelyen ebben az évben négy helyszínen száz filmet nézhetnek meg a nézők. Az ingyenes fesztivál helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély és parkja, a kínálatot számos családi és kulturális program színesíti.



A filmes programok mellett számos családi program várja a látogatókat a VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválon, köztük koncertek, kézműves és filmes foglalkozások, továbbá Trash Art kiállítás is.



A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a kerekasztal-beszélgetések vendége lesz többek között Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klimakutató, ifj. Vitray Tamás operatőr, biológus, szakíró, a National Geographic magyarországi főszerkesztője, valamint Sinkovics Ede, a Trash Art művészeti vezetője.



Kihelyezett kiállításokkal várják a látogatókat a Magyar Természettudományi Múzeum, a Hatvani Vadászati Múzeum és a Gödöllői Királyi Kastélymúzeum múzeumpedagógusai. Emellett Radisics Milán természetfotós sorozatképeit is megtekinthetik az érdeklődők.



Koncertet ad az Alma együttes, Szalóki Ági, Radics Gigi és a Dirty Slippers. A gyerekeket nosztalgia játszóház várja, emellett filmkészítő és öko-workshopokat is tartanak az érdeklődőknek.



A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem és a Zöld Klub közös programmal készül az eseményre.



A VIII. Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál díszvendége Olaszország. A tájékoztató szerint a rendezvény a kertmoziban ér véget, ahol vasárnap este a fesztivál fődíjas alkotását láthatják majd a nézők.



A Kék Bolygó Alapítvány gondozásában és a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósuló, kutyabarát rendezvény ingyenesen látogatható.