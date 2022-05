Programajánló

Mégis lesz Barátok közt

2022.05.14

Bár tavaly nyáron elbúcsúzott a sorozat a nézőktől, most újra képernyőre kerül, ahogy a Győzike-show, a Mónika Show vagy a Csillag születik is.



Június 1-től az RTL Magyarország kábelcsatornájára, az RTL Goldra visszatér a legendás Barátok közt, a Balázs Show és a Mónika Show pedig még nem látott részekkel jelentkezik – jelentett be az RTL Klub.



Júniustól teljesen új műsorrenddel találkozhat a néző az RTL Gold csatornán. Minden hétköznap 14 órától Balázs Show - a csatornán még nem látott, dupla részekkel – érkezik, amit 16 órától a Mónika Show, szintén dupla kábelpremierjei követnek. 18 órától az Anikó Show beszélgetései szórakoztatnak vagy éppen keltik fel a figyelmet.



19 órától a török Szerelem van a levegőben című sorozatot sugározzák, majd 20 órától jön a legelső részétől a legendás Barátok közt, minden hétköznap 4 epizódot adnak le.



Június 1-től új sávban, 22 órától követhetik a nézők a Perzselő szenvedélyek című török sorozat történéseit, majd azt követően Gáspár Győzőék életébe nyerhetnek újbóli betekintést: 23 órától a Győzike Show lesz látható az RTL Goldon.



Szombatonként, 19 órától – Nádai Anikó vezette – Házasodna a gazda társkereső reality ad alkalmat romantikára, vasárnaponként pedig egy igazi klasszikus show-műsoré lesz a főszerep: jön a Csillag születik az RTL Magyarország kábelcsatornájára.