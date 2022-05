Kultúra

Diane Keaton és Susan Sarandon romantikus vígjátékban szerepel

A Maybe I Do című filmben Keaton és Sarandon mellett Richard Gere, William H. Macy, Emma Roberts és Luke Bracey is játszik. 2022.05.07 01:30 MTI

Többgenerációs romantikus vígjátékot rendez Michael Jacobs forgatókönyvíró-producer, aki Diane Keatont és Susan Sarandont is megnyerte a hollywoodi sztárszereposztáshoz - számolt be róla a deadline.com.



A Maybe I Do című filmben Keaton és Sarandon mellett Richard Gere, William H. Macy, Emma Roberts és Luke Bracey is játszik. Jacobsnak ez lesz a rendezői bemutatkozása.



A rendező szerint a nézők már csak a parádés színészgárda miatt is meg akarják majd nézni a komédiát. A forgatókönyvet is jegyző Jacobs hozzátette, hogy történetében a közös életét tervező Michelle (Roberts) és Allen (Bracey) meghívja szüleit, hogy kifaggassák őket a házasság előnyeiről, de mint kiderül, a szülők már igencsak behatóan ismerik egymást, ami némiképp megkérdőjelezi a házasság értékeiről hangoztatott nézeteiket.



"Nagyon örülünk, hogy egy ilyen többgenerációs, sztárokból álló színészgárdát sikerült toborozni egy olyan témához, amely mindenki számára ismerős: a szerelem, szakítás, aztán egy újabb szerelem" - mondta Dan Guando, a filmet fejlesztő Endeavor Content szóvivője.



A vígjátékot az Endeavor Content finanszírozza, és a produkciós munkában is részt vesznek Jacobsszal, Vincent Newmannel és Scott Mednickkel.



A produkciót a május 17-én kezdődő cannes-i filmfesztivállal párhuzamosan folyó filmvásáron is bemutatják.