Történelem

Az elmúlt évek legértékesebb régészeti leleteit állítják ki Füleken

Az elmúlt évek legértékesebb régészeti leleteit állítják ki a felvidéki Füleken; a várban végzett ásatásokon talált leletekből csütörtökön nyitják meg a tárlatot a Városi Honismereti Múzeumban - közölte az MTI-vel a Füleki Vármúzeum hétfőn.



Mint a közleményben írták, a vár és a váralja területén folytatott ásatásoknak köszönhetően értékes tudnivalók kerültek napvilágra a város történelméről, amelyeket a nagyközönségnek is bemutatnak.



A füleki vár és környékének legértékesebb leleteiből Vozárová Bianka régész készített válogatást.



Bemutatnak a kiállításon ezüst- és bronzérméket, ólomzárakat, különféle ékszereket, pipákat, ruhatartozékokat, vereteket, illetve más fémből és csontból készült díszeket.



A kiállítás célja a régészet népszerűsítése is. A látogatók betekintést nyerhetnek a régészek munkakörébe, terepen végzett tevékenységeikbe, az ásatásokon készült fotók segítségével és a lelethelyzetek rekonstrukciói által áttanulmányozhatják azok különféle fajtáit, és megismerkedhetnek a dokumentálási formákkal is.



A kiállítást április 28-án 16.30 órakor nyitják meg a Városi Honismereti Múzeumban, és július 31-ig látogatható.