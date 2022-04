Programajánló

Ismeretterjesztő és kulturális programokat kínál a vácrátóti botanikus kert

A rendezvényre látogatók ökológus és botanikus kutatók vezetésével fedezhetik fel az ország legjelentősebb botanikus kertjét számos kulturális program kíséretében. 2022.04.26 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Április 30-tól szeptember végéig ismeretterjesztő és kulturális programokkal várja a vácrátóti botanikus kertbe látogatókat az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) Kert a köbön elnevezésű fesztiválján.



A szervezők célja, hogy szórakoztató módon mutassák be az ÖK fő kutatási területeit, az ökológia, az evolúcióbiológia és a konzervációbiológia terén elért legújabb eredményeiket. Emellett a programmal fel szeretnék hívni a figyelmet a természetes élőhelyek megóvásának és az emberek környezetvédelmi felelősségvállalásának a jelentőségére is - olvasható az ELKH hétfői közleményében.



A rendezvényre látogatók ökológus és botanikus kutatók vezetésével fedezhetik fel az ország legjelentősebb botanikus kertjét számos kulturális program kíséretében.



A rendezvénysorozat első eseményén, április 30-án, egy evolúcióbiológus, egy zenetörténész és egy újságíró egybek mellett a kulturális evolúcióról, az emberi divatok, szokások, művészetek átadásáról, terjedéséről, változásáról beszélget majd. A következő programon, május 28-án, az áltudományokról és ezek művészeti megfelelőjéről, a dilettantizmusról esik majd szó. A témát egy művészettörténész, egy irodalomkritikus, egy képzőművész és egy kutató biológus járja körül.



A június 25-ei programon a résztvevők megismerhetik, hogy mit gondol egy zoológus, egy botanikus, egy etnoökológus és egy nyelvész a magyar táj és nyelv különlegességéről és hasonlóságáról más vidékek tájaival, történeteivel összehasonlítva. Egy másik alkalommal pedig egy építész, egy történész és egy ökológus beszélget majd a városokról.



A beharangozó szerint az augusztusi eseményen egy evolúcióbiológus, egy nyelvész-pszichológus, egy szociálpszichológus és egy történész azt járják majd körül, hogy miként alakulhatott ki az a különleges képességünk, amelynek köszönhetően akkor is tudunk nagy csoportban együttműködni, ha a tagok nem közeli rokonai egymásnak.



A beszélgetések után a Binder Trió, a hiperkarma, Horváth Sára Nina, valamint a Magashegyi Underground ad koncertet a botanikus kertben.



A rendezvénysorozat szeptemberben kétnapos fesztivállal zárul, amelyen fellép az Ivan & The Parazol, illetve a Sárik Péter Trió is.



Bővebb információ a www.kert3.hu weboldalon érhető el.