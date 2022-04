Elismerés

David Attenborough természettudóst a Föld bajnoka címmel tüntette ki az ENSZ

A rangos elismeréssel a 95 éves tudós elkötelezettségét díjazták, amellyel történeteit meséli a természeti világról és a klímaváltozásról. 2022.04.22 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A híres brit természettudós, David Attenborough a Föld bajnoka címet kapta az ENSZ Környezetvédelmi Programjától - számolt be róla a BBC hírportálja.



A rangos elismeréssel a 95 éves tudós elkötelezettségét díjazták, amellyel történeteit meséli a természeti világról és a klímaváltozásról. A díjat megköszönve Attenborough ismételten hangsúlyozta, hogy azonnal cselekedni kell a természet és a bolygó védelmében.



A tudós számos népszerű természetfilmet készített, leghíresebb munkái közé tartozik a Kék bolygó és az A Plastic Ocean (Műanyag óceán). Attenborough szerint a környezetvédelem sikertörténetei azt a reményt táplálják, hogy a változás lehetséges.



"Ötven éve a bálnák a kihalás szélén álltak világszerte. Aztán az emberek összefogtak, és ma már több bálna él a tengerben, mint amennyit valaha láttunk. Tudjuk, hogy milyen gondok vannak, és azt is tudjuk, hogyan oldjuk meg őket. Csak az egységes cselekvés hiányzik" - magyarázta.



A tudóst munkásságát méltató Inger Anderson, az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) vezérigazgatója kiemelte: "Ha van esélyünk arra, hogy elkerüljük az éghajlat és a biológiai sokféleség összeomlását és megtisztítsuk a szennyezett ökoszisztémákat, az azért van, mert milliók szerettek bele a bolygóba a filmjei és írásai, narrációi miatt".



Attenborough az 1950-es években kezdett el természettudományi programokon dolgozni, természetfilmjei, amelyek a Föld minden tájának élővilágát mutatták be, világszerte rendkívül népszerűek lettek. Az elmúlt négy évben a bolygót és az embereket érintő klímaváltozásra figyelmeztető felhívásai egyre sürgetőbbeké váltak.



Rick Stafford, a Bournemouth-i Egyetem tengerbiológusa is elismerően szólt Attenborough törekvéséről, hogy jó példákon keresztül győzzön meg a változtatás lehetőségéről. Ugyanakkor hozzátette: "Attenboroughnak sikerült felhívnia a figyelmet az éghajlatváltozásra és a biodiverzitás csökkenésére. Az optimizmus fontos, de a megoldandó fő problémák nem tudományosak, hanem gazdaságiak és politikaiak" - idézte a BBC.



A Föld bajnokai elismerést 2005 óta ítélik oda a környezetvédelemben kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek, állami és civil szervezeteknek. 2019-ben mások mellet Costa Rica is megkapta az éghajlatváltozás elleni küzdelemben vállalt úttörő szerepéért, de 2006-ban a Szovjetunió volt elnöke, Mihail Gorbacsov és egy évvel később Al Gore korábbi amerikai alelnök is elnyerte.