Kultúra

Ben Affleck és Matt Damon újra együtt forgat

A két Oscar-díjas amerikai színész és jó barát, Ben Affleck és Matt Damon újra közös filmen dolgozik, mely a Nike egykori marketingeséről, Sonny Vaccaróról fog szólni - értesült a The Hollywood Reporter.



Az Amazon Studios, a Skydance Sports és a Mandalay Pictures közös, egyelőre cím nélküli produkcióját Affleck rendezi, írja, részt vesz a produceri munkákban, valamint szerepel is a filmben. Damon, amellett, hogy a főszereplőt alakítja, forgatókönyvíróként és producerként is közreműködik.



Affleck a Nike társalapítóját, Phil Knightot játssza a történetben, amelynek középpontjában a Michael Jordan kosaraslegendával való szerződéskötésért folytatott küzdelem áll. Ez akkoriban, a nyolcvanas években lehetetlennek tűnt, de a szabadúszó sportcipőügynöknek köszönhetően a legjelentősebb együttműködés lett, ami sportmárka és sportoló között valaha létrejött.



Ez a szerződés indította be sok milliárd dolláros modern sportcipőipart, és segített a sportipar felvirágoztatásában is.