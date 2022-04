Programajánló

A Pet Shop Boys, a Pixies, a Deftones is fellép a Budapest Parkban

Világsztár fellépőkkel, köztük a Pet Shop Boysszal, a Moderattal, a Pixies-zel és a Deftonesszal, valamint megújult hang- és fényrendszerrel és színpadképpel várja látogatóit idén a Budapest Park.



"Három évvel ezelőtt, 2019 áprilisában volt legutóbb nyitásunk a tervezett időben. Az október 1-jéig tartó, végre korlátozások nélküli szezonban 91 programnapunk lesz és a koronavírus-járvány miatt kiesett időszak után három évnyi nemzetközi előadó lép fel a Budapest Parkban" - mondta Pálffy András, a fővárosi koncerthelyszín alapító-igazgatója a keddi sajtótájékoztatón.



Az idén tízéves Budapest Park tizenegyedik évada április 20-án, szerdán, a nulladik napon segélykoncerttel indul. A számos ismert zenészt felvonultató esemény teljes jegybevételét az Ukrajnából érkező civil károsultak megsegítésére fordítják négy szervezet, a Budapest Bike Maffia, a Magyar Vöröskereszt, a Migration Aid és az UNICEF Magyarország közreműködésével. Az este során öt különböző zenei stíluson kalauzolja végig a nézőket a Delov Jávor által vezetett Random Trip, huszonöt zenész muzsikál három órán keresztül, köztük Dés László, Sena, Schoblocher Barbara, Vitáris Iván, az Analog Balaton, Saya Noé, Krsa, az osztrák Lylit, az amerikai Big John Whitfield.



Pálffy András beszélt arról, hogy a járvány miatt kiesett évekre ütemezett fejlesztések a mostani idényre valósultak meg. A színpadkép radikális változáson esett át: a koncerteket a korábbinál sokkal nagyobb kivetítőkön lehet követni, emellett a színpad mindkét oldalát konténerekkel vették körbe a lehető legkiválóbb hangminőség érdekében.



Rimóczi Imre, a Park üzemeltetési és művészeti vezetője elmondta: az új Meyer Sound hangrendszer egyrészt a benti hangzást javítja, másrészt jól felfogja a kifelé szűrődő hangokat, ezzel tompítva a zajszennyezést.

A hivatalos nyitóhétvégét április 21-én csütörtökön Dzsúdló koncertje indítja, pénteken a 30Y, szombaton pedig a Honeybeast lép színpadra. Az idei külföldi előadói felhozatalba tartozik számos rocksztár (a Deftones, Billy Idol, a Nick Mason's Saucerful of Secrets, a Billy Talent, a Black Veil Brides, a My Chemical Romance, a Rise Against, A Day to Remember, a Three Days Grace), popcsillag (Pet Shop Boys), az indie vonalat képviselő előadó (Pixies, alt-J, Tash Sultana), elektronikus zenei művész (a Moderat, a Sofi Tukker, a Thievery Corporation), de lesz bluesrock (Gary Clark Jr.) és cigány-punk (Gogol Bordello) is.



A hazai fellépők közül az igazgató kiemelte Krúbi buliját (augusztus 5.), az Elefánt (július 14.) és a Blahalouisiana (augusztus 4.) 10. születésnapi koncertjét, a Parno Graszt 30. évfordulóját ünneplő estet (július 21.), a Budapest Bár 15 című estet (július 7.), Kalapács életműkoncertjét (augusztus 12.), az Anti Fitness Club Huszadik című bulit (július 15.), valamint a Punnany Massif (július 23.) és a Carson Coma (június 10.) lemezbemutatóját.



"Tíz évvel ezelőtt, a nyitóbulin mi léptünk fel a Parkban, akkor a nagyszínpad helyén egy ideiglenes helyszínen. Azóta minden évben többször is visszatérünk" - mondta MC Columbo, az Irie Maffia énekese a sajtótájékoztatón. Az Irie Maffia július 29-én beach hangulattal készül a Parkban, MC Columbo szerint az sem elképzelhetetlen, hogy homokkal szórják be a táncteret.



Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője arról beszélt, hogy augusztus 6-i flower-power koncertjükön a sokszínűséget, az összetartást, a női energiát hirdetik számos vendégfellépővel.



A Budapest Parkban a koncertek után 22 órától újra több tánctéren, a legkülönfélébb stílusokra lehet bulizni. Számos helyszín (Dzsungel, Retrókert) megújult, rendeznek Repeat gardróbvásárt magyar zenészek ruháival a fenntarthatóság jegyében, emellett együttműködnek a Capa Központtal, a Ludwig Múzeummal és a Trafó Kortárs Művészetek Házával.