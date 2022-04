Háború

A horogkereszthez hasonlították a balalajkát, csak mert orosz

A svédországi Uppsalában az Ukrajna támogatására rendezett koncert szervezői kénytelenek voltak lemondani a Sodra Bergens Balalaikor népzenei együttes múlt heti fellépését, miután a beszámolók szerint a svéd rajongók visszatetszésével szembesültek, amiért a koncerten a balalajka - egy hagyományos orosz háromhúros, háromszögletű hangszer, amelyet gyakran Oroszországgal és az orosz kultúrával hoznak összefüggésbe - is szerepelt.



A Sodra Bergens Balalaikor egy 1969-ben alakult amatőr zenekar, amely körülbelül húsz főből áll, akik orosz, ukrán és svéd népzenét játszanak, és hagyományos népi hangszereket, elsősorban a balalajkát használják.



Jonas Nyberg - a Sodra Bergens Balalaikor egyik tagja - elmondása szerint rendkívül értetlenül állt az együttes ellen felhozott vádak előtt, miután több kritikus azt állította, hogy a balalajka szerepeltetése az Ukrajnát támogató koncerten "szentségtörés", sőt egyesek odáig mentek, hogy a hangszert horogkereszthez hasonlították.



"Lehet együttérzést érezni, mert az emberek feldúltak és dühösek ebben a helyzetben. De az érvelés egy kicsit furcsává válik. Mi nem vagyunk oroszok, csak történetesen orosz hangszereken játszunk, mint ahogyan ezt tettük is az elmúlt években. Ukrán zenész barátaink is értetlenül állnak az eset előtt" - mondta Nyberg.



Miután az együttes uppsalai koncertjét lemondták, úgy döntöttek, hogy önként elhalasztják az ugyanazon a hétvégén Rimbóban tartott koncertjüket is, ahol egy helyi kulturális iskola diákjaival játszottak volna együtt.



A lépés azután történt, hogy Oroszország ukrajnai háborúja óta számos nyugati intézmény kezdte célkeresztbe venni az orosz kötődésű művészeti és kulturális alkotásokat.



A londoni Nemzeti Galéria hivatalosan is átnevezte Edgar Degas egyik 1890-es festményét, az "Orosz táncosok" helyett "Ukrán táncosok" lett a címe. A walesi Cardiffi Filharmonikus Zenekar eltávolította Pjotr Csajkovszkij híres 1812-es nyitányát, mondván, hogy az "nem megfelelő", míg az olaszországi Milánóban egy egyetem megpróbálta felfüggeszteni egy, a híres orosz íróról, Fjodor Dosztojevszkijről szóló kurzust, mondván, hogy a feszültséget úgy próbálják elkerülni, hogy inkább ukrán szerzőkre összpontosítanak. A nyilvános visszhangot követően a döntést visszavonták.