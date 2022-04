Filmajánló

Augusztusban indul a Trónok harca előzménysorozata, a Sárkányok háza

A sorozatot George R. R. Martin író és Ryan J. Condal készítette Martin Tűz és vér című regénye alapján, a rendező Miguel Sapochnik.

Augusztus 21-én indul a Trónok harca első spinoffja, a Sárkányok háza című előzménysorozat - jelentette be az HBO.



A széria új plakátját és új fotóit is bemutatták szerdán - írta a Variety.com.



A Trónok harcában ábrázolt események előtt két évszázaddal játszódó tíz rész azt mutatja bel, hogy keveredett a Targaryen-ház a Sárkányok tánca néven ismert brutális háborúba, ami előrevetítette a westerosi uralkodóház végét.



A sorozatot George R. R. Martin író és Ryan J. Condal készítette Martin Tűz és vér című regénye alapján, a rendező Miguel Sapochnik.



A premier dátuma azt jelenti, hogy a Sárkányok háza valamivel megelőzi az év másik nagyon várt fantasyszériájának bemutatóját: az Amazon Prime Video tavaly augusztusban jelentette be, hogy idén szeptember 2-án kezdi vetíteni A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi című előzménysorozatot.