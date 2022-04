Kultúra

A gyerek Prince is látható egy frissen felbukkant felvételen

Szenzációs filmfelvételre bukkant az amerikai CBS News-hoz tartozó WCCO televízió. Az 1970-es anyagon, amely egy minneapolisi tanártüntetésen készült, a 11 éves Prince is látható és hallható.



A WCCO szerkesztői egy múlt heti minnesotai tüntetéshez állítottak össze egy háttéranyagot, ennek részeként újítottak fel egy 1970 áprilisi filmfelvételt. A több mint ötven éve forgatott tekercsen kérdezgettek gyerekeket a tanártüntetésről, és a megszólalók között ismertek rá Prince-re - írta a The Guardian online kiadása.



A felfedezés elsősorban a minneapolisi születésű Matt Liddynek, a WCCO produkciós menedzserének köszönhető, akit izgalomba hozott, hogy régi iskolájáról, gyerekkorának helyszíneiről láthat archív felvételeket.



"Amikor megláttam a nyilatkozó kisfiút, kirohantam a hírszerkesztői szobából, és mindenkit megkérdeztem, kit ismernek fel benne. Mindenki egybehangzóan Prince nevét mondta" - idézte Liddyt a cikk.



Bár a WCCO nem rendelkezett megfelelő technológiával a hangsáv kinyeréséhez, egy specialista megoldotta a problémát, és hallhatóvá tette a gyerek szavait. Prince Rogers Nelson ezeket mondta 1970-ben, 11 évesen a minneapolisi tanártüntetésen: "Azt hiszem, nekik is jobb oktatásra lenne szükségük, mert... Szóval, több pénzt kellene nekik adni, mert túlórában is dolgoznak értünk".



Prince nevét nem kérdezte a riporter, a WCCO-nak ezért más forrásokat kellett találnia az azonosításhoz. A mellette álló srác ugyan bemutatkozott, de Ronnie Kitchent nem sikerült megtalálniuk. Nem segítettek a tisztánlátásban Prince-nek az iskolai évkönyvben szereplő ötödik osztályos fotói sem, a megoldást végül a Kristen Zschomler történész hozta meg, aki mellesleg nagy Prince-rajongó.



A bizonyítékot Prince hatodik osztályos fényképe, valamint a filmfelvételen a háttérben látható iskolaépület jelentette, oda járt ő akkoriban. Zschomler felkutatta Prince gyerekkori barátait is, köztük Terrance Jacksont, aki később benne volt a zenész első együttesében, a Grand Centralban. "Ez Prince! Aki jobb oldalon áll sapkában, ugye? Ez Skipper!" - kiáltott fel Jackson, amikor a felvételt nézte. Skipper volt Prince gyerekkori beceneve.



A 2016-ban elhunyt Prince a popzene történetének egyik legsikeresebb zenésze volt. Albumai több mint 150 millió példányban fogytak világszerte, legalább ötszáz dalt írt és valamennyi nemzetközi zenei díjat elhódította.