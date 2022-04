Kultúra

Az Oscar-díjas Kathryn Bigelow a Netflixnek rendez

Kathryn Bigelow, az első Oscar-díjas női rendező Aurora címmel forgat thrillert a Netflixnek.



Bigelow A bombák földjén (2010) című háborús filmjéért kapta meg az amerikai filmakadémia díját, most pedig a friss Oscar-díjas Jane Campion után, aki szintén a streamingszolgáltatónak készítette A kutya karmai között című westernt, ő is a Netflixnél kezdi új projektjét, az Aurorát.



Az új film David Koepp júniusban megjelenő, azonos című regényén alapszik, a forgatókönyvet maga az író készíti. Koepp olyan filmek forgatókönyvét jegyzi, mint a Mission: Impossible vagy a Jurassic Park.



A film "egy katasztrofális, világméretű válság közepette a társadalmi rend összeomlásával küzdő szereplők" sorsát követi - írta a The Hollywood Reporter a Netflix Twitter-bejegyzése nyomán.



A regény a fülszöveg szerint az illinois-i Aurorában játszódik, ahol Aubrey Wheeler és tizenéves fia egy óriási áramkimaradás közepette beköltözik Wheeler elhidegült bátyja, a Szilícium-völgy egy vezérigazgatója bunkerébe, melyet a sivatagban az efféle apokaliptikus eseményekre épített. Találkozásuk globális és személyes számvetésekhez vezet.



Bigelow a 2017-es Detroit óta nem rendezett nagyjátékfilmet.