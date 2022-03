Kultúra

Az Oscar-díjas Gary Oldman új kémsorozatban szerepel

Az Oscar-díjas Gary Oldman játssza az Apple TV+ streamingszolgátató műsorában látható Utolsó befutók című kémsorozat főszerepét.



Az április 1-jén debütáló, 6 részes első évadban Oldman az éles eszű, de goromba Jackson Lambet alakítja, aki a különböző hibák miatt az MI5 "temetőjébe" száműzött, bukott ügynökök egy csoportját vezeti. Egyikük River Cartwright (Jack Lowden), a megbecsülésnek örvendő, legendás ügynök (Jonathan Pryce) unokája, aki elszúrt egy fontos kiképzési gyakorlatot. Cartwright, aki mindent megtenne, hogy visszavegyék az MI5 főhadiszállására, egy elrabolt muzulmán diák kiszabadításában látja meg az esélyt, de ehhez a küldetést Lambnek is fel kéne karolnia, akit azonban jobban érdekel az alkohol és stábjának gyalázása, mint a munka.



Gary Oldman a sorozat londoni premierjén elmondta, hogy nagyon szerette Lamb szerepét. "Hanyag, láncdohányos, alkoholista, és úgy bűzlik, mint egy hamutartó. A haja is csapzott és zsíros. Olyan volt Jackson Lambet játszani, mintha az ember koszos vízbe mártózna" - mesélte a 64 éves színész.



A Mick Herron regényéből készült sorozatról Oldman azt is elmondta, hogy korántsem James Bond-világában játszódik. "Lényegében ez is egy irodai dráma, amely történetesen a kémkedés világában zajlik" - tette hozzá Lowden, aki szerint a sorozat elég jól megfogja azt is, hogy milyen is valójában a szolgálatnak dolgozni.



A produkcióban, amelyhez Mick Jagger írt zenét, Kristen Scott Thomas, Olivia Cooke és Rosalind Eleazar is szerepel. A széria második évadát is leforgatták már.