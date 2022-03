Kultúra

India britek elleni győztes csatáját ábrázoló festményt árvereztek el

India britek elleni győztes csatáját ábrázoló festményt árverezett el a Sotheby's 500 ezer fontért (217 millió forint) szerdán Londonban.



A festmény a nevezetes 1780-as polliluri csatát ábrázolja, ahol a Majszúri Királyság uralkodója, Hajder Ali és fia, Tipu vezette katonák legyőzték a Brit Kelet-indiai Társaság seregét. Tipu, akit Majszúr tigriseként is emlegettek, a társaság ádáz ellensége lett, amíg 1799-ben le nem győzték és meg nem gyilkolták.



William Dalrymple történész szerint a festmény "a legnagyobb fennmaradt indiai ábrázolása a gyarmatosítók feletti győzelemnek". Anarchia című könyvében, amely a Brit Kelet-indiai Társaság 18. századi felemelkedéséről szól, a csatát a "legmegrázóbb vereségnek" nevezte, ami "csaknem véget vetett a britek indiai uralmának" - írta a BBC hírportálja.



A csata jeleneteinek első ábrázolása Tipu megrendelésére készültek: palotája falára festették őket a dél-indiai Szrirangapatnában, a királyság fővárosában. Az egyik jelenetet legalább kétszer papírra is megfestették tintával és gouache festékkel.



A festmények egyikét John William Freese ezredes vitte Indiából Angliába, aki Tipu legyőzése után Szrirangapatnában volt. Családja a képet nemzedékről nemzedékre örökítette, míg 1979-ban el nem adta egy magángyűjteménynek, amely 2010-ben árverésre bocsátotta. Az aukción a katari Iszlám Művészeti Múzeum vásárolta meg.



A Sotheby's által most elárverezett festmény eredete nem ilyen világos. Mivel nagyon hasonlít arra, amelyet Freese megvett, feltételezik, hogy ezt is ő vitte magával Angliába.



Először az 1980-as évek elején bukkant fel egy aukción, kétszer állították ki rövid időre, állapota "igen figyelemre méltó" - mondta el Benedict Carter, a Sotheby's munkatársa a BBC-nek.



A festmény élénk, diadalmas és véres részletekkel ábrázolja, ami 1780. szeptember 7-én történt. A majdnem tízméteres alkotás, amely tíz papírlapra fért el, Tiput elefántháton mutatja, amint megtekinti seregét. A kép vége felé lovassága két oldalról indít támadást a társaság erői ellen.