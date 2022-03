Kultúra

Botrány: Will Smith lekevert egyet Chris Rocknak az Oscar-gálán - videó

Chris Rock épp a legjobb dokumentumfilm Oscar-díját vezette fel, és Will Smith feleségével viccelődött, mire a színész, aki később megkapta a legjobb férfi főszereplő díját, felment a humoristához és lekevert neki egyet - írja a Telex.



"Ne vedd a ki....ott szádra a feleségem nevét!" - kiabálta neki kétszer is, jól érthetően, miután visszaült a helyére.



Chris Rock egyébként azzal poénkodott, hogy Jada Pinkett Smith szerepelhetne a G. I. Jane 2-ben - a filmben, aminek a kedvéért egykor Demi Moore kopaszra vágatta magát. Jada Pinkett Smith is kopasz, neki viszont egy alopecia nevű betegség miatt hullott ki a haja. Will Smith Chris Rock tuskóságán kapta fel a vizet, amit tett, annak viszont még követmezményei lehetnek, mivel élő adásban ütött és használt nem túl szép szavakat.



Smith később könnyezve mondott köszönőbeszédet az Oscar-díjáért, és azt mondta, a családodat meg kell védeni, nem lehet mindig jó képet vgni ahhoz, ha valaki rajtad röhög. Ezután bocsánatot kért az akadémiától és a jelöltektől.