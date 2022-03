Kultúra

A jelenkor bizonytalanságai ihlették a Muse új albumát

Az idei soproni Telekom VOLT Fesztivál egyik főzenekaraként koncertet adó brit Muse kilencedik albumának címe Will of the People. 2022.03.18 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A jelenkor bizonytalanságai ihlették napjaink egyik legnépszerűbb rockzenekara, a Muse új stúdióalbumát, amely augusztus 26-án jelenik meg. A lemez előfutára a most közzétett dal, a Compliance.



Az idei soproni Telekom VOLT Fesztivál egyik főzenekaraként koncertet adó brit Muse kilencedik albumának címe Will of the People. A felvételek Los Angelesben és Londonban zajlottak - közölte az anyag magyarországi forgalmazója, a Magneoton/Warner az MTI-vel.



"Az albumot a világban növekvő bizonytalanság és instabilitás ihlette. A világjárvány, az új európai háborúk, a hatalmas tiltakozások és zavargások, a felkelés kísérlete, a nyugati demokrácia hullámzása és növekvő tekintélyuralmi rendszere, a futótüzek és a természeti katasztrófák, valamint a globális rend felbomlásának gondolata mind helyet kapott az anyagon" - idézte Matt Bellamy-t, a Muse frontemberét a kommüniké.



A lemezen a glam rock, az elektronikus szövetek, a kemény gitárriffek és a progresszív elemek egyaránt jelen vannak, hűen a mindig is sokszínű Muse-hangzáshoz. A Compliance című kislemez arról szól, mennyire alávetjük magunkat a tekintélyelvű szabályoknak az elfogadás érdekében.



A Compliance-t kísérő videót a Looper című sci-fi film ihlette, a kisfilmben a maszkot viselő gyermekek megsemmisítik jövőbeli önmagukat, hogy elkerüljék a disztópikus, elnyomó világot.



A Muse eddig ötször adott koncertet Magyarországon, legutóbb 2019-ben a Budapest Sportarénában, és idén hatodszor is eljönnek, a VOLT Fesztiválra. A világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott kétszeres Grammy-díjas brit trió (Matt Bellamy - ének, gitár, billentyűs hangszerek; Chris Wolstenholme - basszusgitár, ének; Dominic Howard - dob, ütőhangszerek, szintetizátor, programok) 1994-ben indult Devon megyéből. Eddig mintegy húszmillió albumot adtak el világszerte.



A gyakran a Queen 21. századi megfelelőjének nevezett Muse különböző műfajok és stílusok között egynsúlyoz, szeret új területeket felfedezni, kísérletezni. Az együttes titka elsősorban a szokatlan énektémákban, az érzelmes és szenvedélyes előadásmódban, Matt Bellamy különleges hangjában, az újszerű hangzásban rejlik. A Muse egyfajta elegye a progresszív rocknak, a glamnek, az elektronikának és a kísérleti zenének.

A Muse első teljes stúdióalbuma, a Showbiz 1999-ben jelent meg, a nagy-britanniai áttörést a 2001-es Origin of Symmetry jelentette, rajta a Hyper Music című slágerrel. 2003-ban az Absolution című lemezzel sikerült az amerikai piacot meghódítaniuk, a 2006-os Black Holes and Revelations pedig a megjelenést követő egy héten belül vezette a brit albumlistát. A 2009 őszén kijött The Resistance (amelynek történetét George Orwell 1984 című könyve inspirálta) rendkívüli eladásokat produkált, a 2015-ben kiadott Drones 21 országban lett első (első alkalommal az Egyesült Államokban is), és a legutóbbi, 2018-as Simulation Theory is vezette a brit albumlistát.



A Muse gyakran merít klasszikus zeneszerzők darabjaiból: felhasználták már Chopin, Saint-Saëns, Palestrina és Elgar egy-egy művét is.