Kult

Felesége mentette meg Révész Sándor életét

Felesége, Judit asszony lélekjelenlétének köszönhető, hogy Révész Sándor időben orvosi ellátásban részesült, miután hétfőn sztrókot kapott. A legendás rockénekest jelenleg is kórházban kezelik, elzárták a külvilágtól, csak a felesége látogatja. A barátai és a pályatársai egy emberként imádkoznak a teljes felépüléséért - írja a Bors.



A Generál és a Piramis együttes énekese hétfő óta kórházban van, de az orvosok szerint Révésznek minden esélye megvan a felépülésre. Agyának jobb oldala érintett, a beszédközpont nem sérült.



A Bors Révész volt feleségétől, Zalatnay Saroltától arról értesült, hogy az énekes feleségének lélekjelenléte kellett ahhoz, hogy Révész most a körülményekhez képest jó állapotban legyen, és ne következzen be a lehető legrosszabb. "A neje szerencsére időben észrevette, hogy baj van. Ez mentette meg Sándort attól, hogy a sztrók ellenére sem sérült a beszédközpontja, valamint a végtagjai is mozognak. Így is sokat kínlódott" - mondta az énekesnő a lapnak.