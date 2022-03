Kultúra

Önkéntes régészek leleteiből nyílt kiállítás a Nemzeti Múzeumban

A Kincset érő közösség című kiállítás 24 olyan leletegyüttest mutat be, amelyeket - egy-két kivételtől eltekintve - korábban még sosem láthatott a közönség. 2022.03.18 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Árpád- és hun kori aranyleletek, csatok, edények, sőt egy 70 kilogrammos római kilométerkő is látható csütörtöktől a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Kincset érő közösség című tárlatában, amely az intézmény Közösségi Régészeti Programjában részt vevő önkéntesek előtt tiszteleg.



A kezdeményezés 2017-ben indult munkacsoportként, mára pedig már több mint 200 aktív tagja van, akik az ország minden tájegységéből képviseltetik magukat. Az MNM olyan leleteket köszönhet ennek a közösségnek, amelyek segítségük nélkül sosem kerültek volna elő, így az intézmény gyűjteményét sem gazdagítanák - emlékeztet a Nemzeti Múzeum által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény.



A kiállítást Krucsainé Herter Anikó kulturális fejlesztésekért és finanszírozásért felelős helyettes államtitkár (Emmi) nyitotta meg, aki arról beszélt, hogy amíg vannak olyan közösségek, amelyek a nemzeti kultúra múltjának, hagyományainak kutatásával és ápolásával foglalkoznak, addig nyugodtak lehetünk a magyarság jövőjét illetően.



A szervezők kiemelik például a nyergesújfalui hun áldozati aranyleleteket, melyekben csatok és különféle veretek mellett többek között egy aranyozott ezüst nyeregveret is található. A kisbárkányi Árpád-kori temető gazdag leletanyaga mellett több sírt is bemutat a kiállítás, amely több mint 400 tárgy segítségével az őskortól a 18. századig kalauzolja a látogatókat.



A tárlat a terepmunka mellett az önkéntesek múzeumi életét is bemutatja, a látogatók így bepillanthatnak a restaurálás folyamatába is.



A közlemény felidézi a nógrádmegyeri éremkincs történetét is: a 17. század elejéről származó, 119 darabos tallérlelet egy családi ház alapozása közben került elő. A tulajdonosnak köszönhetően az érméket szakszerűen tudták feltárni a régészek, akik az ásás közben még kilenc aranyérmét is találtak.



A diósjenői aranylelet ezzel szemben egy hányatott sorsú, különleges tárgyegyüttes, melyet a rendőrség foglalt le. Az illegális keresőzés nyomán előkerült aranytárgyak egy részét menekülés közben a Dunába dobták. Ez jelentősen megnehezítette a régészek munkáját, sajnos kontextus nélkül kellett a tárgyakat feldolgozni, így a leletek tudományos értéke jelentősen csorbult - hangsúlyozzák a szervezők.



A Közösségi Régészeti Programról szólva a közlemény emlékeztet: ennek keretében a múzeum saját szakembergárdája mellett önkéntesek közreműködésével folytat kutatást, tár fel régészeti lelőhelyeket és végzi el a tárgyak feldolgozását.



Az MNM Közösségi Régészeti Programja 2017-ben indult; résztvevői csak tavaly több mint 1600 munkaórát dolgoztak a feltárásoknál. A résztvevők tevékenysége nemcsak a terepi munkát, hanem sokszor a leletek feldolgozását, leltározását is segíti.

A Kincset érő közösség című kiállítás szeptember 4-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeum Pulszky-termében.