Ukrajnai háború

Jótékonysági koncertet, színházi előadást és árverést is szerveznek a menekültek megsegítésére

Jótékonysági koncertet, színházi előadást és árverést is szerveznek az ukrajnai háborúból menekülők megsegítésére. A Színházi Szolidaritási Alap a háborús területeken élő és onnan érkező magyar anyanyelvű előadóművészek számára ajánlott fel segítséget, a Hagyományok Háza programokat szervez a menekült gyerekeknek és családjaiknak. A Magyar Írószövetség a kárpátaljai magyarok számára indít segélyezési programot.



Rákász Gergely koncertorgonista március 20-án a győri Szent Ignác bencés templomban jótékonysági koncertet ad, amelynek teljes bevételét a háború elől menekülők ellátásában résztvevő szervezeteknek ajánlják fel - áll a szervezők szerdai közleményében.



A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár, a Mesebolt Bábszínház, a Savaria Szimfonikus Zenekar és a Weöres Sándor Színház a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportjával együttműködve március 19-én Szolidaritási délutánt szervez az ukrajnai háború menekültjeinek és áldozatainak javára.



A rendezvény helyszíne a szombathelyi Weöres Sándor Színház, amelynek előterében lehetőség nyílik a könyvtár feleslegessé vált, többes példányú könyveinek pénzadományra cserélésére. A könyves adománygyűjtő program ezen a napon a könyvtárban is működik.



Szombaton 17 órától a bábszínház Vackor az óvodában című előadása látható a stúdiószínpadon, 18 órától a Márkus Emília teremben a szimfonikus zenekar muzsikusai adnak koncertet. A nap zárásaként a színházteremben 19 órától a Weöres Sándor Színház Szerelem című előadását nézheti meg száz érdeklődő.



A programokra előzetesen regisztrálni kell, a regisztrációs jegy díjtalan, az adománygyűjtő ládába mindenki belátása szerint helyezheti el támogatását - írják a szervezők.



A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola - az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint - március 27-én szervez jótékonysági árverést Kápolnásnyéken, a Halász Gedeon Eseményközpontban. A Kárpát-medencei művészek által felajánlott alkotásokból rendezett aukció teljes bevételét az ukrajnai menekültek megsegítésére fordítják, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára utalják át.



A Hagyományok Háza Corvin téri székházában szerdától hetente rendszeres alkalmat biztosít a menekült gyerekeknek és családjaiknak a találkozásra, és a népi kultúra különböző ágai által nyújtott kikapcsolódásra. Az intézmény arra kéri fel a népművészet alkotóit, előadóművészeket és kézműveseket, hogy kapcsolódjanak be e közös munkába. Amennyiben helyszínként csatlakoznának a kezdeményezéshez, a szervezők egybehangolják azt más felajánlásokkal - írják az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A Színházi Szolidaritási Alap a háborús területeken élő és onnan érkező magyar anyanyelvű előadóművészeket segíti. A támogatások folyósításához az első felajánlást, ötmillió forintot a Thália Színház biztosítja. A további adományokat a szinhaziszolidaritasialap.hu honlapon közzétett számlaszámra várják.



A támogatásért jelentkezni a szintén a szervezet honlapjáról elérhető űrlap kitöltésével lehet. A beérkező kérelmeket szakmai kuratórium vizsgálja, a kérelmezők kétszer 80 ezer forint támogatásban részesülhetnek, amelyet két részletben folyósít az alap két hónap alatt - olvasható az MTI-hez a Thália Színház által eljuttatott közleményben.



A Magyar Írószövetség is segélyezési programot indít a kárpátaljai magyarok számára, összefogásban a Panoráma Világklub civil kulturális egyesülettel és az Ipoly Menti Népfőiskolai Társasággal. Mint közleményükben kiemelik, több tízezer menekült nem lépi át a határt, ott maradnak Kárpátalján, és róluk az ottani magyarságnak kell gondoskodni, ami hatalmas terhet ró rájuk.



A Magyar Írószövetség pénzbeli és - a szervezet székházába - természetbeni adományokat is vár, amelyeket eljuttatnak az Ipoly Menti Népfőiskolai Társaság székhelyére, majd onnan a rászorulókhoz.