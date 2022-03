Ukrajnai háború

Olaszország visszaadja az orosz múzeumoknak a kiállításokra kölcsönkapott festményeket

Egy kiállításra kölcsönadott Tiziano- és egy Picasso-festményt is visszaszállítanak Oroszországba, miután a római kulturális tárca felfüggesztette a kétoldalú kulturális kapcsolatokat az ukrajnai háború miatt - közölték az érintett múzeumok csütörtökön.



A milánói Palazzo Reale királyi palotában látható Tiziano-kiállítás egyik leghíresebb darabja, a Fiatal nő tollas kalappal című festmény visszakerül Szentpétervárra, miután a tulajdonos Ermitázs-képtár visszakérte.



Domenico Piraina, a királyi palota igazgatója hangoztatta, hogy a festmény visszaküldése ellenére a június 5-ig nyitva tartó kiállítás nem szakad meg.



"A kultúrának védettnek kell lennie a háborútól, de nehéz időket élünk" - jelentette ki.



A szintén milánói Gallerie d'Italiának 23 alkotást kell visszaszolgáltatnia több orosz múzeumnak, ahonnan a festményeket kölcsönkapták a Nagy utazás - Az olasz álom Velencétől Pompejig című kiállításra.



Ugyanígy visszatér Oroszországba a római Fendi-alapítványnál jelenleg kiállított Pablo Picasso-alkotás, a Fiatal nő is, amely első alkalommal volt látható Olaszországban.



Több festmény hagyja el Rovigo városát is, ahol a Roverella-palotában éppen Kandinszkij-kiállítás zajlik.



Az olasz sajtó új kulturális hidegháborúról írt, miután a kulturális tárcát vezető Dario Franceschini megerősítette a két ország közötti intézményes kulturális kapcsolatok felfüggesztését. Franceschini bejelentését követte az orosz múzeumok lépése, a kölcsönzött alkotások visszakérése.