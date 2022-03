Tűzvész

Filmvászonra viszik a Notre Dame tragédiáját

Csaknem három évvel a párizsi Notre-Dame székesegyházban keletkezett tűzvész után Jean-Jacques Annaud rendező epikus és ambiciózus filmben követi nyomon a katasztrófát és a "hibák sorozatát", amely majdnem veszélyeztette a székesegyház megmentését.



A Fekete-fehér színesben (La Victoire en chantant (1976)) és A tűz háborúja (La Guerre du feu (1981)) Oscar-díjas rendezője 78 évesen jegyzi az első filmet a 2019. április 15-i katasztrófáról, amikor Párizsban majdnem összeomlott a lángok martalékává vált gótikus katedrális.



A thriller és a hollywoodi katasztrófafilm elemeit elegyítő film a késő délutáni első füsttől a tűz tizenöt órával későbbi teljes eloltásáig tartó történetet eleveníti fel.



"Amikor a tűz után belenéztem a dokumentációba, és kiderült, mi történt, nem hittem el, hogy minden igaz..." - nyilatkozta az AFP francia hírügynökségnek Jean-Jacques Annaud. A rendező hozzáférhetett a nyomozati anyagokhoz és interjút készített a főbb érintettekkel is.



"Az elejétől a végéig zavarok, kudarcok és egészen hihetetlen akadályok sorozata volt..." - mondta el az interjúban a rendező, aki a film készítésekor támaszkodott a párizsi tűzoltóság technikai és tudományos tanácsaira is.



A Notre-Dame leégése ügyében még tart a nyomozás, a bíróságok egyelőre két lehetséges okot vizsgálnak: a feltételezések szerint cigarettacsikk vagy rövidzárlat lehet a tűz véletlenszerű keletkezésének magyarázata.



A film mindkét lehetséges okot megmutatja: az egyik munkás a restaurálás helyszínén a tilalom ellenére dohányzik az ezeréves gerendák "erdeje" mellett, miközben galambok csipegetik a harangok elektromos kábeleit. Kicsit odébb egy hegesztő a munkája közben lángokat vet egy elhagyott, gyúlékony folyadékot tartalmazó palack mellett...



"Nem én végzem a nyomozást. A filmem nem erről szól. Én a meglévő nyomokról beszélek. Újságírói munkát végeztem az információk és vallomások felidézésével. Találkoztam a legtöbb érintett személlyel, a párizsi tűzoltóság tábornoki rangú parancsnokaival, vagy a Notre-Dame igazgatójával" - tette hozzá Annaud. A rendező az Editions Gründ kiadónál megjelenteti a film naplóját.



A filmes a "hihetetlen tények" sorában, a stúdióban rekonstruált lenyűgöző tűzjelenetek mellett megemlítette a tűzjelzők ellenőrzésének elmulasztását, a felügyelet hiányát vagy a párizsi közlekedési dugókat, amelyek lassították a mentési munkálatokat. A közlekedési dugók ugyanis hozzájárultak ahhoz, hogy a katedrális igazgatója nem tudott gyorsan visszatérni, holott ő volt az egyetlen, akinek kulcsa volt a katedrális szentélyéhez.



"Ilyen akadályt jelentett a tűz megfékezésében az is, hogy az őr, akinek az volt a feladata, hogy meggyőződjék a helyzetről, a templomhajó padlása helyett a sekrestye padlására indult - jegyezte meg a rendező.



A film Franciaországban március 16-án kerül a mozikba.