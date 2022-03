Ukrajnai háború

A Rotterdami Filharmonikusok is megszakítják a kapcsolatot a Kreml-párti orosz karmesterrel

A Rotterdami Filharmonikusok is megszakítják a munkakapcsolatot Valerij Gergijev orosz sztárkarmesterrel, mivel a művész nem hajlandó elítélni az ukrajnai inváziót - írta a Dutchnews holland hírportál szerdán.



A zenekar azt követően jelentette be a döntést, hogy a Müncheni Filharmonikusok kedden közölték: megválnak a 2015 óta vezető karmesteri pozíciót betöltő Gergijevtől.



Az igazgatóság úgy döntött, hogy azonnali hatállyal befejezi az együttműködést a karmesterrel, miután Gergijev felszólításuk ellenére sem határolódott el Vlagyimir Putyin orosz elnöktől - áll a Rotterdami Filharmonikusok honlapján közzétett közleményben.



Mint írták, kedd este beszélgetést folytattak a karmesterrel, és úgy látták, Gergijev álláspontja az orosz invázióval kapcsolatban "áthidalhatatlan szakadékot" jelent további közös munkájuk terén. A zenei társulat művészeti szempontból fájdalmasnak nevezte a döntést, de hangsúlyozta, "ez volt az egyetlen megoldás".



A közlemény arról is tájékoztatott, hogy megszüntetik a Gergijevről elnevezett klasszikus zenei fesztivált, amelyet 1996 óta évente megrendeztek Rotterdamban. A karmester 1988 óta működött együtt a zenekarral.



Valerij Gergijev a világ egyik leghíresebb karmestere, 1988 óta a szentpétervári Mariinszkij Színház művészeti igazgatója és főigazgatója, 2007 és 2015 között a Londoni Szimfonikus Zenekart vezette. Vlagyimir Putyinhoz fűződő baráti viszonya közismert volt már akkor is, amikor a 2015/2016-os évad elején - vagyis jóval az Ukrajnához tartozó Krím-félsziget Oroszországhoz csatolása után - átvette a Müncheni Filharmonikusok vezetését, de kinevezésében a művészi szempontok fontosabbak voltak a politikaiaknál.



Németország és Hollandia mellett a nyugati világban másutt is szakítottak Valerij Gergijevvel, lemondták hangversenyeit a többi között amerikai, brit, holland és osztrák előadóhelyek, operaházak, koncerttermek. A milánói Scala operaház is felszólította a moszkvai rendszer nyilvános elítélésére, ennek a művész nem tett eleget.