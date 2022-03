Ukrajnai háború

Több hollywoodi stúdió leállította új filmjei oroszországi forgalmazását

Több nagy hollywoodi stúdió, köztük a Disney, a Warner Bros. és a Sony is leállította hétfőn új produkcióinak oroszországi forgalmazását az Ukrajna ellen indított orosz invázió miatt - számoltak be róla hollywoodi filmes hírportálok.



A hollywoodi stúdiók közül a Variety.com cikke szerint elsőként a Disney jelentette be, hogy lemondja összes új produkciója oroszországi forgalmazását, köztük a Pixar stúdióban készült animációja, a Pirula Panda bemutatását, amelyet március 10-től játszottak volna az oroszországi mozik. A stúdió döntését közleményében az Ukrajnát lerohanó indokolatlan invázióval és az ennek nyomán kialakult menekültválsággal indokolta. Hozzátették: civil partnereikkel a menekülteknek nyújtott sürgős segítség és egyéb humanitárius támogatás biztosításán dolgoznak.



A WarnerMedia közleményében úgy fogalmazott, hogy az ukrajnai humanitárius válság fényében egylőre nem forgalmazza Oroszországban a Warner Bros. stúdióban készült Batman című filmjét, amelyet péntektől játszottak volna az orosz mozikban. Mint hozzáfűzték: figyelemmel kísérik a helyzetet, reménykednek a tragédia gyors és békés megoldásában - írta meg a Variety.com.



A Sony Pictures szintén hétfőn jelentette be, hogy az Ukrajnában zajló harcok és az ennek következtében a térségben kialakult bizonytalanság és humanitárius váláság miatt mások mellet a Morbius című Marvel-produkciója forgalmazásának felfüggesztését tervezi Oroszországban.



Az öt nagy hollywoodi stúdiót és a Netflix streamingszolgáltatót képviselő amerikai Mozgókép Egyesület (MPA) közleményében leszögezte, hogy "az MPA a nemzetközi közösséggel együtt kiáll a jogállamiság fenntartása mellett, és elítéli Oroszország ukrajnai invázióját". A tagvállalatok nevében támogatásukról biztosították Ukrajna kreatív közösségének tagjait, "akik - mint minden ember - megérdemlik, hogy békében éljenek és dolgozzanak" - idézte a Variety.com cikke.