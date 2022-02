Kultúra

Budapest Park - A Moderat, a Sofi Tukker és a Thievery Corporation is fellép idén

A nemzetközi elektronikus zenei színtér három népszerű előadója, a Moderat, a Sofi Tukker és a Thievery Corporation is fellép idén a Budapest Parkban. 2022.03.01 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi koncerthelyszín tizenegyedik szezonja április 21-én indul. A kínálatban szerepel rock (Deftones, Billy Idol, Nick Mason's Saucerful of Secrets, Billy Talent, Black Veil Brides, My Chemical Romance), pop (5SOS, Pet Shop Boys), indie (Pixies, alt-J, Tash Sultana), bluesrock (Gary Clark Jr.) és cigány-punk (Gogol Bordello) is - írják a szervezők az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.



A frissen bejelentett három elektronikus zenei sztár közül a Thievery Corporation július 5-én lép színpadra a Budapest Parkban. Az amerikai duó legutóbb 2019-ben járt Magyarországon (akkor is a Parkban). Rob Garza és Eric Hilton 1996-ban hozta létre a formációt, amely szokatlan, egyedülálló zenei világot teremtett. A Thievery Corporationben keveredik a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika; legutóbbi, 2020-as lemezükön szimfonikus zenekari kísérettel gondolták újra saját dalaikat.



Július 22-én egy supergroup, a Moderat ad koncertet. A Modeselektor két tagja, Gernot Bronsert és Sebastian Szary, illetve az Apparat néven alkotó Sascha Ring fúziójából létrejött berlini Moderat a Modeselektor dübörgő basszusait az Apparat érzékeny, finom dallamaival egészíti ki. Első, 2009-es albumukkal azonnal berobbantak, de nagyon szólt a 2013-as II című anyag is. Rengeteget turnéztak, 2016-ban egy újabb stúdiólemez mellett egy élő anyag is megjelent. Öt év csend után idén tér vissza a Moderat egy új albummal: a More D4ta az elszigeteltség és az információs zaj témáit járja körbe.



Szeptember 28-án a 2020-ban elmaradt első önálló magyarországi koncertjét pótolja a Sofi Tukker. Sophie Hawley-Weld és Tucker Halpern floridai duója vidám, könnyen befogadható elektronikus dallamaival lett népszerű. A járványidőszakban naponta jelentkeztek online dj szettel, remixeket készítettek olyan előadóknak, mint Lady Gaga, Carl Cox vagy Nina Simone, de született közös dal Amadou & Mariammal is. Első, Drinkee című 2016-os kislemezükre Grammy-jelölést kaptak, akárcsak két évvel későbbi Treehouse című első stúdióanyagukra a legjobb tánczenei/elektronikus album kategóriában. Dalaik, amelyek telefonreklámtól számítógépes játékon át Az új pápa című Sorrentino-sorozat főcíméig számos helyen felbukkantak, angolul, spanyolul és portugálul is megszólalnak.