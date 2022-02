Orosz hadművelet

Sean Penn Ukrajnába utazott dokumentumfilmet forgatni

Sean Penn dokumentumfilmet forgat az Ukrajna ellen indított orosz hadműveletről. Az Oscar-díjas színész csütörtökön az ukrán kormány sajtóértekezletén tűnt fel Kijevben.



A Vice Studios produkciós vállalat megerősítette, hogy Penn "az orosz katonai invázióról" forgat. A dokumentumfilm a Vice Studios, a Vice World News és az Endeavor Content közös produkciója - írta meg a Variety.com.



Penn legutóbb 2021 novemberében volt Ukrajnában, hogy előkészítse a dokumentumfilmet. Akkor ukrán katonai egységeknél is járt.



A Newsweek beszámolója szerint mióta a héten Penn Ukrajnába érkezett, meglátogatta az elnöki hivatalt, és beszélt Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettessel, valamint helyi újságírókkal és az ukrán hadsereg tagjaival. Az elnöki hivatal az ukrán nagykövetségen keresztül közleményt adott ki, amelyben elismerően szólt az Oscar-díjas színész-rendezőről.



"A rendező kifejezetten azért érkezett Kijevbe, hogy megörökítse mindazokat az eseményeket, amelyek jelenleg Ukrajnában történnek, és hogy elmondja a világnak az igazságot az országunk elleni orosz invázióról" - írták a közleményben. "Sean Penn azok közé tartozik, akik ma Ukrajnát támogatják Ukrajnában. Hazánk hálás bátorságáért és őszinteségéért" - hangsúlyozták.



Penn az elmúlt években számos háborúellenes és humanitárius akcióban vett részt. Citizen Penn című dokumentumfilmjében arról számolt be, hogyan hozta létre a 2010-es haiti földrengés után a Community Organized Relief Effort (CORE) nonprofit segélyszervezetet. A CORE a koronavírus-elleni küzdelemből is kivette a részét: a tesztelésben és az oltásban segédkezett országszerte.