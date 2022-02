Kultúra

A Forrest Gump Oscar-díjas triója új filmen dolgozik

A Forrest Gump Oscar-díjas triója, Tom Hanks, Robert Zemeckis és Eric Roth új filmen dolgozik - értesült a Deadline.com szórakoztatóipari magazin.



A készülő mű alapjául Richard McGuire képregénykönyve, a Here (Itt) szolgál. A Here főszereplője Tom Hanks lesz, Robert Zemeckis rendezi, a forgatókönyvet pedig Eric Roth írja.



A 2014-ben megjelent képregénykönyv középpontjában egyetlen szoba áll, és úttörő módon, az időben "ugrálva" azt mutatja be, hogy mi történt azon a helyen több százezer év alatt.



A lap értesülései szerint a Here nagyszabású, nagy költségvetésű film lesz, a Playtone és az ImageMovers gyártja.



A Forrest Gump óta Hanks többször is dolgozott Zemeckisszel és Roth írta a forgatókönyvét a Rém hangosan és irtó közel című filmnek, amelyben Hanks főszerepet játszott. A három filmes azonban most fog először újra együtt dolgozni a hat Oscar-díjjal jutalmazott film óta, amelyért mindhárman hazavihették az arany szobrocskát.