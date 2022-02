Kultúra

A Morcheeba is fellép az idei VéNégy Fesztiválon

A Morcheeba, a Platon Karataev, a Carson Coma és a Hiperkarma is fellép a június 23. és 26. között Nagymaroson megrendezendő VéNégy Fesztiválon és Színházi Találkozón, amely a nemzetközi színházi és utcaszínházi produkciók mellett idén minden eddiginél erősebb zenei programot kínál.



A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó nagymarosi helyszíne tavaly nemcsak a fesztiválozókat, hanem a fellépőket is lenyűgözte. A rendezvénysorozat hosszú távon megtalálta otthonát, így június végén ismét zenével és színházzal telik meg ez a helyszín, ahol hazai zenekarok mellett a brit Morcheeba is fellép - közölték a szervezők az MTI-vel szerdán.



Tájékoztatásuk szerint a VéNégy Fesztivál minden eddiginél erősebb zenei felhozatalt ígér, négy színpadon fogják egymás váltani a zenekarok. A magyar együttesek közül a Platon Karataev, a Carson Coma, a Hiperkarma, a Bohemian Betyars, Dánielfy Gergő és az Utazók, valamint a Konyha biztosan fellép, a koncertek mellett pedig színházi és utcaszínházi előadások, természetjáró és sportprogramok, minőségi gasztrokínálat is várja majd az érdeklődőket.



A Morcheeba európai turnéja keretében érkezik Nagymarosra - áll a közleményben, amely idézi a brit triphop duó énekesét is. "A legismertebb számaink mellett néhány ritkán hallott dal is helyet kap majd a műsorban, és biztosan eljátszunk néhány számot legújabb lemezünkről, a Blackest Blue-ról is. Örülök, hogy hamarosan újra találkozhatunk a magyar közönséggel, remélem, mindenki készen áll az énekre és a táncra!" - üzeni Sky Edwards.



A rendezvénysorozat folyamatosan bővülő programjáról a https://venegyfesztival.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.