Vallás

Szótévesztés miatt több ezer keresztelő lett érvénytelen

Egy katolikus pap az arizonai Phoenixben ebben a hónapban lemondott, miután kiderült, hogy hosszú szolgálati ideje alatt egy helytelen formulát használt a keresztelések átadásakor. Az egyszavas hiba azt jelentette, hogy több ezer ember, aki azt hitte, hogy helyesen keresztelték meg, valójában nem. Ez megkérdőjelezte az összes többi szentség vételét, beleértve azoknak a felszentelését is, akik maguk is klerikusok (szent szolgálatot teljesítő személy) lettek.



A sajnálatos hírt január közepén Thomas Olmsted phoenixi püspök közölte. A Catholic News Network által idézett, az egyházközségnek írt levelében azt írta, hogy "a Phoenix-i egyházmegye papja, Andres Arango tiszteletes által végzett keresztelések érvénytelenek".



A püspök a Vatikán által 2020 augusztusában kiadott doktrinális jegyzetre hivatkozott, amely szerint a "Megkeresztelünk titeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében" formula nem használható a keresztelésnél. A helyes nyelvezet az "Én" helyett a "Mi" kifejezést mondja, ellentétben azzal, amit Andres atya tett.



"A 'mi' használatával az a probléma, hogy nem a közösség keresztel meg valakit, hanem Krisztus, és csakis Ő az, aki az összes szentségben elnököl, és így Jézus Krisztus az, aki keresztel" - magyarázta a püspök.



A levél hangsúlyozta, hogy Olmsted nem gyanúsította a papot rosszindulattal. Arango "nem zárta ki magát" a szolgálatból, és továbbra is jó viszonyban van az egyházzal - közölte az egyházmegye.



Ennek ellenére a klerikus úgy döntött, hogy február 1-jei hatállyal lemond tisztségéről. Levelében kifejtette, hogy mélységesen sajnálja a hibáját és az általa okozott bajt, és azt mondta, hogy "energiámat és főállású szolgálatomat annak akarom szentelni, hogy segítsek orvosolni ezt a hibát és meggyógyítani az érintetteket". Az egyházmegye teljes támogatásáról biztosította a törekvést.



A közösség egyes tagjai nem akarják, hogy Andres távozzon. Lelkipásztorként "újjáélesztette az egyházközséget a létesítményeinek felújításával, és olyan lelki otthont adott a híveknek és a hitet keresőknek, amely mindenki számára nyitott" - magyarázta egy online petíció, amely azt kéri, hogy maradjon a plébánia lelki vezetője.



Mielőtt az Egyesült Államokba költözött volna, Arango az 1990-es évek végén Brazíliában, Sao Salvador da Bahia egyházmegyében szolgált. Több évet töltött Kaliforniában, mielőtt 2005-ben a phoenixi Szent Jeromos plébánia lelkésze lett. Plébánosként szolgált az arizonai Gilbertben lévő Szent Anna plébánián, majd a Szent Gergely plébánián, ahol később lelkipásztor lett.

Az egyházmegye szerint az egyetlen névmás miatti aggodalom "legalisztikusnak tűnhet", de a megfelelő forma - szavak, cselekedetek és anyagok - használata ugyanolyan fontos, mint a szentség lelki aspektusa. "A keresztség az üdvösség feltétele" - hangsúlyozta. Hozzátette azonban, hogy "bár Isten a szentségeket értünk rendelte el, de nem kötelez bennünket".



"Biztosak lehetünk abban, hogy mindazok, akik jóhiszeműen fordultak Istenhez, a mi Atyánkhoz, hogy megkapják a szentségeket, nem távoztak üres kézzel" - mondta az egyházmegye.