Chris Evans Ryan Goslingra vadászik a Russo fivérek Netflix-produkciójában

Chris Evans Ryan Goslingra vadászik a The Gray Man című új akcióthrillerben, amelyet Joe és Anthony Russo készít a Netflix számára.



A deadline.com cikke szerint a steramingszolgáltató, amely a pandémia alatt további tízmillió előfizetővel gyarapodott, James Bond-színvonalú új filmsorozatban gondolkodik, amelyhez minden eddiginél nagyobb, 200 millió dolláros (62 milliárd forintos) költségvetést biztosítanak.



A Joe Russo, Christopher Markus és Stephen McFeely forgatókönyvéből készülő The Gray Man egy volt CIA-ügynökről, Court Gentryről szól, akiből szabadúszó bérgyilkos válik. Az akcióthriller egy gyilkosok közötti halálos párbaj, amelyben Gentryre (Gosling) vadászik világszerte egykori CIA-s kollégája, Lloyd Hansen (Evans). A forgatókönyv Mark Greaney 2009-ben megjelent, azonos című regényén alapul, amelynek folytatásai is sikert arattak.



A film producerei között szerepel a Russo fivérek és Mike Larocca AGBO produkciós cége, valamint Joe Roth és Jeff Kirschenbaum is. A várakozások szerint Gosling egy sor további Grey Man-produkcióban alakítja majd a főszerepet.



A forgatás Los Angelesben kezdődhet januárban, a további nemzetközi helyszíneket később véglegesítik.



"Az a szándékunk, hogy a The Grey Man felvegye a versenyt bármelyik mozifilmmel, és hogy Goslinggal és Evansszel forgathatunk, az egy valóra vált álom számunkra. Úgy képzeljük, hogy létrehozunk egy franchise-t és felépítünk egy egész univerzumot, amelynek Ryan áll a középpontjában" - mesélte Joe és Anthony Russo.



A Russo testvérek a Hercules élőszereplős változatán is dolgoznak a Disneynél, és a Netflixszel, valamint Michelle és Barack Obama Higher Ground Productions nevű cégével közösen adaptálják az Exit West című regényt.