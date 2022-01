Kultúra

A Dal 2022 - Mező Misi nem merne fogadni a győztesre

Mező Misi, A Dal 2022 zsűritagja nem merne fogadni a közmédia szombaton induló dalválasztójának majdani győztesére, de szerinte lehet érezni, mely produkciók ígérkeznek a legerősebbnek. 2022.01.29 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Nálam mindig a zene, a szöveg és az előadó hármas egysége határozza meg a produkció minőségét. Magam is énekes vagyok, így én elsősorban azt nézem, mennyire hiteles az énekes, miként énekel, milyen a hangszíne. De sokat nyom a latban, hogy a zenében milyen harmóniák vannak és azok mennyire érintenek meg" - mondta Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában.



A Dal 2022 szombat este indul az első válogató adással a Duna Televízión. Idén is negyven előadó versenyez, a zsűri - Mező Misi mellett Wolf Kati, Ferenczi György és Egri Péter - szavazatai mellett ismét számít a nézők voksa a showműsorban.



Mező Misi izgalmasnak nevezte, hogy az idei zsűri tagjai is más-más zenei világból érkeztek, különböző személyiségek. Kitért arra, hogy A Dalban számos már népszerű előadó indul, de vannak olyanok is, akik számára a dalválasztó hozhatja meg az áttörést. "Ebben van felelőssége a zsűrinek, ugyanakkor mi csak a lendületet adhatjuk meg, a továbbiakban a legtöbb az előadón múlik".



Mint elhangzott, idén nemcsak az ének, hanem a hangszerek is élőben szólnak A Dalban, sőt, a két elődöntőben akusztikus produkciók lesznek, a döntőben pedig a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara kíséri az előadókat.



"A Dal olyan sokszínű, hogy a reggae zenétől a dzsesszen és a metálon át a népzenéig minden megtalálható a mezőnyben. A zenei producernek is kihívás ezeket a dalokat átültetni, áthangszerelni szimfonikus dallá" - fogalmazott Mező Misi.



Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy A Dal 2022-ben minden döntős nyertesnek számít, a végső győztes pedig nemcsak egy tízszámos stúdiólemezt készíthet, forgathat egy videóklipet és automatikusan kiérdemli a Petőfi Zenei Díjat is az év dala kategóriában.