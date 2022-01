Kultúra

Bob Dylan eladta eredeti hangfelvételeit a Sony Musicnak

Bob Dylan eladta teljes zenei katalógusának eredeti hangfelvételeit a Sony Musicnak - írta kedden a BBC hírportálja.



A júliusban kötött ügyletben szerepel minden az 1960-as évek klasszikusaitól, mint a Blonde On Blonde egészen az utoljára kiadott albumig, a 2020-as Rough And Rowdy Waysig.



A Billboard zenei magazin szerint a durván 16 millió dolláros (5,1 milliárd forint) éves bevételek alapján a katalógus értéke mintegy 200 millió dollár (64 milliárd forint).



A zenészlegenda korában a jelentések szerint 400 millió dollárért adta el teljes életművének kiadási jogait a Universal Music Groupnak. Az ügylet Dylan minden dalszövegére és szerzeményére vonatkozik, ezeket korábban az Egyesült Államokon kívül a Sony kezelte.



A 80 éves művész a Sony Columbia Records lemezkiadójával is meghosszabbította, és "sok új megjelenést" ígért - írja közleményében a kiadó.



A rocktörténelem egyik legnagyobb hatású alakja, aki első dalszerzőként kapta meg 2016-ban az irodalmi Nobel-díjat, évente nagyjából 100 koncertet adott a koronavírus-járvány előtt.



2021-ben 22 show-ja volt, az idei év első felére 27 szerepel a naptárjában.



Dalait hatezernél is többször énekelték fel a legkülönbözőbb zenei műfajok képviselői. Lemezeiből több mint 125 millió példány fogyott világszerte.



A szerződés az legújabb a lemezipar valamivel több mint egy éve tartó korszakos üzleteinek sorában, korábban David Bowie, a Fleetwood Mac, Tina Turner, Blondie, Taylor Swift, David Guetta és Shakira dalainak és felvételeinek jogait vásárolták meg lemezcégek és befektetők.