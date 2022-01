Kultúra

Kristine Opolais ad áriaestet a Müpában

Puccini, Verdi, Cilea, Mascagni és Giordano operáiból ad elő jól ismert részleteket Kristine Opolais lett szoprán áriaestjén február 7-én a budapesti Müpában. 2022.01.24 23:30 MTI

Az esten partnere Teodor Ilincai román tenor és a Magyar Állami Operaház Zenekara lesz Asher Fisch izraeli karmester vezényletével - közölte a Müpa hétfőn az MTI-vel.



Kristine Opolais jelenleg egyike a világ legkeresettebb szopránénekeseinek. Rigai tanulmányai után a Lett Nemzeti Opera, a Staatsoper Unter den Linden, a milánói Scala, a Bécsi Állami Operaház, a londoni Covent Garden voltak karrierjének főbb állomásai, mielőtt 2014-ben beugrással meghódította a New York-i Metropolitan közönségét Puccini Bohéméletében.



Világszerte ünneplik a Pillangókisasszony, a Ruszalka, a Manon Lescaut, az Adriana Lecouvreur, a Tosca és az Angelica nővér címszerepében, olyan karmesterekkel lép fel, mint Daniel Barenboim, Sir Antonio Pappano és Sir Simon Rattle.



Fellépéseinek helyszínei közül eddig hiányzott a Müpa, hiszen korábban csak a Metropolitan-közvetítéseken láthatta-hallhatta őt a budapesti közönség.



A lett szopránt a szezonban többek között Cilea Adriana Lecouvreur című operájának főszerepében láthatja a közönség a bolognai Teatro Comunale színpadán, az előző szezonban tett debütálásának helyszínén, valamint a Theater an der Wienben korábbi emlékezetes címszerepében a Toscából és a drezdai Semperoperben Puccini Pillangókisasszonyának Cso-cso-szánjaként. A koncertszezonban egy másik Cso-cso-szán szerepében is debütál Marina Abramovic Maria Callas hét halála című darabjában a nápolyi Teatro di San Carlóban, majd Verdi Don Carlosának Erzsébeteként búcsúztatja az évadot a Wroclawi Operában.