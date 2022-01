Gyász

Gyász: elhunyt Meat Loaf

Elhunyt Meat Loaf amerikai rockénekes, színész. A Rocky Horror Picture Show című zenés mozisiker egykori főszereplője csütörtökön éjjel, családja körében halt meg 74 évesen. A halál okát egyelőre nem közölték.



Meat Loaf halálhírét a család felhatalmazásából ügynöke, Michael Greene közölte a deadline.com-mal.



A Marvin Lee Aday néven született művész énekesként tizenkét stúdióalbumot készített (az utolsó 2016-ban jött ki), ezek világszerte több mint százmillió példányban fogytak. Legnagyobb sikerét debütáló albumával, az 1977-ben megjelent Bat Out of Hell-lel érte el, amely 14 milliós eladásával minden idők egyik legkelendőbb amerikai lemeze lett és tíz éven (522 héten) át szerepelt a brit albumlistán. A korongon olyan nagy slágerek szerepeltek, mint a Two of Three Ain't Bad és a Paradise by the Dashboard Light - mindkettő a Top 40-ig jutott a Billboard listáján.



A Bat Out of Hell-t Jim Steinman producerrel készítette, akárcsak a két folytatást, a Bat Out of Hell II: Back into Hell-t (1993) és a Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose-t (2006). Előbbin hallható Meat Loaf legnagyobb slágere, az I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), amely az amerikai és a brit kislemezlistát egyaránt vezette és Grammy-díjat hozott Meat Loaf-nak.



A legnagyobb népszerűséget azonban egy filmsiker hozta meg számára: az 1975-ben bemutatott Rocky Horror Picture Show-ban, amely egy színpadi musical moziváltozata volt, Eddie-t, a vad és szerencsétlen kifutófiút alakította. A kultikussá vált filmben Susan Sarandon és Tim Curry volt a partnere.



Volt házigazda a VH1 csatornán, szerepelt további népszerű mozifilmekben is (A menedzser - 1980; Száguldás a milliókért - 1991; Páratlan prédikátor - 1992; Tűzforró Alabama - 1999; Harcosok klubja - 1999).