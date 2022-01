Gyász

Elhunyt Elza Soares, a brazil szamba királynője

Elhunyt 91 éves korában Elza Soares, a brazil szamba királynője, minden idők egyik legnagyobb brazil énekese - közölte pénteken sajtósa.



Soares hat évtizedes karrierje alatt több mint 30 albumot adott ki. Zenéjét a rasszizmus és a diszkrimináció más formái elleni tiltakozásra is felhasználta - írja a BBC hírportálja.



Családja közlése szerint Rio de Janeiró-i otthonában hunyt el. "A szeretett és örök Elza megpihent, de örökké él a zenetörténelemben és a szívünkben és a világszerte több ezer rajongója szívében. Az utolsókig énekelt, ahogy mindig is akarta" - áll a család közleményében.



Elza Soares szegénységben született 1930-ban Rio de Janerio egyik favelájában. Életét átszőtték a tragédiák. Apja 12 évesen házasságra kényszerítette, a lány egy éven belül életet adott első gyermekének. Első férjétől, aki gyakran bántalmazta is, hét gyereke született, az első kettő azonban koraszülöttként jött világra és korán elhunyt.



Elza 21 éves volt, amikor a férfi meghalt. Később megvallotta, hogy ekkor gyakran lopott, hogy etetni tudja családját.



Később hozzáment Manuel Francisco dos Santoshoz, a Garrincha becenevű brazil focistához. Közös fiuk kilenc évesen meghalt. A házasság 17 éven át tartott, Elza végig támogatta férjét a sérülésekkel és az alkoholizmussal vívott harcában.



Személyes tragédiái ellenére karrierjében nagy sikereket ért el, tehetségét elismerte az angol királynő is, aki 1968-as brazíliai látogatásakor találkozott vele. A brazíliai brit nagykövetség a Twitteren emlékezett meg a találkozóról, felidézve, hogy Soares milyen hatással volt hangjával az uralkodóra, és az eseményt "a királynők találkozásának" nevezte.



Szókimondó személyiség volt, soha nem felejtette azt a rasszizmust, mellyel a karrierje elején bárokban és szalonokban tartott fellépései alkalmával szembesült. A társadalmi és faji igazságosságért kampányolt Brazíliában.



"A rasszizmus folytatódik, de harcolni fogunk ellene és haladást fogunk elérni. A rasszizmus betegség" - mondta tavalyi, a 90. születésnapja alkalmából adott interjúban.



Eduardo Paes, Rio de Janeiro polgármestere háromnapos gyászt hirdetett a brazil fővárosban "e nagy carioca" (született riói) elvesztése miatt. "Egy nő! Egy harcos! Éljen Elza!" - írta Paes a Twitteren.



Elza Soaresről megemlékezett többek között Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília korábbi elnöke, és Pelé egykori focista, az énekesnő néhai férjének volt csapattársa is.