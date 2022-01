Kultúra

Szűcs Gabi születésnapi koncertje a Budapest Jazz Clubban

A koncerten az énekesnő legkedveltebb szving- és dzsesszdalai, valamint popátiratai hangzanak el. Vendégként közreműködik a Cotton Club Singers, és meglepetésfellépők is lesznek - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



Szűcs Gabi állandó szereplője a jelentősebb hazai fesztiváloknak, koncerttermeknek, dzsesszkluboknak. Egyedi, füstös hangja a szving és a dzsessz irányába terelte, de otthonosan mozog a pop és a soul műfajában is. Angolul és magyarul, saját dalokat vagy sztenderdeket énekel, jellegzetes alt hangja, szenvedélyes előadásmódja meghatározó alakjává tette a hazai zenei életnek.



1995 és 2007 között volt a Cotton Club Singers tagja, vele a csapat tizenkét albumot készített, mintegy háromezer koncerten lépett fel, és átdolgozta Frank Sinatra és az ABBA slágereit is.



Másfél évtizede szólóban dolgozik, 2013-ban lemezt készített Amy Winehouse dalainak szvinges átirataiból (Swinging Amy), 2014-ben Tűsarkú lépteim címmel magyar nyelvű albumot jelentetett meg. Az electro-swing zenét játszó Stereo Swing zenekarral eddig két albumot (We Wanna Swing Your World; Infotérzene), valamint egy EP-t (Bang, Bang!) jelentetett meg.



A hamarosan 50 éves előadó tavasszal, a Zsidó Művészeti Napok keretén belül szóló koncertet ad Feleségek és szeretők címmel, vendége Ónodi Eszter lesz. A nyár elején harmadik stúdióalbuma jelenik meg a Stereo Swing zenekarnak, júniusban újra összeáll a Cotton Club Singers a Budapesti Nyári Fesztivál felkérésére a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon.