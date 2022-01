Kultúra

Rekordáron kelhet el René Magritte mesterműve egy londoni árverésen

A belga szürrealista alkotó L'empire des lumieres (A fények birodalma) című festményét a jelenleg magánkézben lévő egyik legkeresettebb alkotásként tartják számon. 2022.01.12 20:55 MTI

Rekordáron, az előzetes becslések szerint akár 45 millió fontért (19 milliárd forintért) is elkelhet René Magritte egyik mesterműve egy londoni árverésen - írja a The Telegraph.



A belga szürrealista alkotó (1898-1967) L'empire des lumieres (A fények birodalma) című festményét a jelenleg magánkézben lévő egyik legkeresettebb alkotásként tartják számon. Helena Newman, a Sotheby's Europe elnöke szerint a lélegzetelállító festmény lehet a március 2-i londoni árverés sztárja.



A kép, amelyen az esti kék égbolt alatt egy utcarészlet látható, 1961-ben készült Anne-Marie Gillion Crowet, Magritte múzsája és közeli barátja számára, akit apja, Pierre Crowet szürrealista műgyűjtő mutatott be a művésznek. A család a 114,5 centiméterszer 146 centiméteres alkotást a 2009 és 2020 közötti időszakra kölcsönadta a brüsszeli Magritte Múzeumnak.



Amennyiben a várakozásoknak megfelelő összegért kel el, ez lesz a legmagasabb ár, amelyet valaha Magritte-képért fizettek. Az eddigi legdrágább alkotása a Le Principe du Plaisir (Az öröm elve) című képe, amely a Sotheby's árverésén 2018 novemberében 26,8 millió dollárért (8,3 milliárd forintért) kelt el.



Magritte 1948-ban kezdett el dolgozni az utcarészletet ábrázoló első képén, majd újra és újra visszatért a témához, hogy tökéletesítse. Így összesen 17 alkotás született, ez az egyetlen "sorozat" Magritte életművében.



Az árverésre kerülő kép a legnagyobb horizontális verzió. A rajta látható utcarészlet a brüsszeli Parc Josaphat közelében lehet, ahova Magritte 1954-ben költözött. Úgy tartják, hogy a kép inspirálta Az ördögűző című 1973-as film egyik jelenetét.



A festmény első verzióját Nelson Rockefeller vásárolta meg, ez és a kép más változatai a velencei Peggy Guggenheim Gyűjteményben, a New York-i Modern Művészetek Múzeumában (MoMA), a houstoni Menil Gyűjteményben és a Belga Királyi Szépművészeti Múzeumban láthatóak.



A március 2-i árverés előtt a L'empire des lumieres-t a Sotheby's Los Angeles-i, hongkongi, New York-i és londoni galériáiban láthatja majd a közönség.