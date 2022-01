Kultúra

Az építészet, a formatervezés és a kulturális örökség kategóriájában várják az alkotásokat 9. Savaria Filmszemlére

Az építészet, a formatervezés és a kulturális örökség kategóriájában nevezhetnek filmjeikkel a 2022. május 11-13. között Szombathelyen kilencedik alkalommal megrendezendő Savaria Filmszemlére az alkotók - közölte az MTI-vel szerdán a filmszemlét meghirdető Savaria Filmakadémia Egyesület elnöke.



Lovass Tibor elmondta: rövid és egészestés dokumentumfilmeket, valamint kisjátékfilmeket is várnak a Kárpát-medence területéről, a szemlére nevezett filmalkotások lehetnek a kiírt témakörökhöz köthető kiemelkedő személyiségről szóló portrék, de bemutathatnak közösségeket, irányzatokat vagy akár tájegységeket is.



Fontos szempont, hogy az érték- és hagyományőrzés mellett a jelenleg is zajló kulturális és művészeti változások, irányzatok is helyet kapjanak a szemlén - emelte ki.



Hozzáfűzte: külön kategóriában értékeli a zsűri a diákfilmeket, a felsőoktatásban tanuló hallgatók kísérleti és vizsgafilmjeit.



A filmszemlére nevezni a www.savariafilmszemle.hu oldalon található pályázati űrlap kitöltésével és a nevezni kívánt alkotások beküldésével lehet február 28-a éjfélig.



Lovass Tibor szólt arról is, hogy a Savaria Filmszemle kísérő rendezvényeként szakmai konferenciát és díjátadó gálát is rendeznek; a zsűri által kiválasztott versenyfilmeket pedig idén először a szemle napjaiban a belváros kávézóiban is levetítik, ahol az alkotókkal személyesen is találkozhatnak a vendégek. A versenyfilmek ingyenes vetítésének, valamint filmszemlét záró díjátadó gálának az AGORA Savaria Filmszínház ad otthont.



A Savaria Filmakadémia Egyesület elnöke kitért arra is, hogy terveik szerint idén filmszakmai továbbképzésekkel, szakkörökkel, valamint a filmszemle során nevezett filmek "tájoltatásával", filmklubok szervezésével, illetve a kisebb vasi filmszemlék támogatásával kívánják bővíteni tevékenységüket.