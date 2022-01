Kultúra

Ismeretlen felvétel került elő a Rolling Stones altamonti koncertjéről, ahol emberölés és más halálesetek is történtek

Eddig ismeretlen felvétel került elő a Rolling Stones koncertjéről, melyet az erőszakossá vált 1969-es Altamont fesztiválon tartott.



A 26 perces felvételt, mely 8 milliméteres filmre készült és zavaró módon néma, a Kongresszusi Könyvtár mutatta be honlapján - írja a The Guardian.



Nem tudni, ki készítette a filmet, mivel a felvételeket egy filmelőhívással foglalkozó cégnél hagyták, és sohasem mentek el érte. Amikor a Palmer Films az 1990-es évek közepén megszűnt, filmkészletét Rick Prelinger levéltáros szerezte meg. Az ő gyűjteménye végül a Kongresszusi Könyvtárhoz került.



A San Franciscótól mintegy nyolcvan kilométerre lévő altamonti autópálya-szakasznál 1969. december 6-án tartott óriás ingyenbulit a Rolling Stones. Világhírű vendégeket hívtak előzenekarnak. A színpadra lépett Crosby, Stills, Nash and Young, Carlos Santana, a Flying Burrito Brothers és a Jefferson Airplane.



A Rolling Stones fellépését a színpad oldaláról filmezték, közeli beállítások láthatóak rajta a mosolygó, tapsoló Mick Jaggerről, de feltűnnek a színpadon a biztonság felügyeletére felkért Hells Angels (Pokol angyalai) motorosbanda tagjai is.



A Pokol angyalai azonban már napközben összetűzésbe kerültek a fellépőkkel és a közönséggel is.



A Rolling Stones előadása alatt az egyik fesztiválozó, Meredith Hunter más rajongók társaságában feljutott a színpadra. Egy másik felvétel tanúsága szerint Hunternél fegyver volt, bár nem használta. A Pokol angyalai egyik tagja, Alan Passaro leszúrta és megölte a férfit.



Mike Mashon, a Kongresszusi Könyvtár munkatársa szerint az újonnan bemutatott felvétel nem szolgál új információval a gyilkosságról.



Hunter megölése mellett más halálesetek is történtek a fesztiválon: ketten autóbalesetben vesztették életüket, valaki LSD-túladagolás miatt fulladt vízbe. Emellett sokan megsérültek, számos autót elloptak és nagy anyagi károk keletkeztek. A fesztivál az 1960-as évek hippi idealizmusa hanyatlásának jelképévé vált.



A fesztiválról Gimme Shelter címmel Albert és David Maysles, valamint Charlotte Zwerin rendezők készítettek filmet.