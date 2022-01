Kultúra

Mintegy 50 filmet láthat a közönség a 8. BIDF-en

Mintegy 50 filmet láthat a közönség a 8. Budapest International Documentary Festivalon (BIDF), amely január 22. és 30. között a fővárosban a Cinema City Mammut II. mozitermeiben, valamint 10 vidéki nagyvárosban várja a közönséget.



Az idei BIDF is a világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egész estés, kreatív dokumentumfilmjeit mutatja be - tájékoztatták a szervezők csütörtökön az MTI-t.



Az idei fesztivál szlogenje a Bátor filmek. Öt szekcióban - Bátor nők, Bátor gyermekek, Bátor ellenállók, Bátor útkeresők, Bátor álmodozók - 32 nemzetközi versenyfilmet láthat a közönség, közöttük olyan alkotások szerepelnek, amelyek a világ rangos dokumentumfilm-fesztiváljain is bemutatkoztak.



Ilyen a Menekülés (Flee) című animációs dokumentumfilm, Dánia Oscar-nevezettje, amely decemberében elnyerte a 34. Európa Filmdíj legjobb európai dokumentumfilm, valamint a legjobb európai animációs játékfilm díját, de megkapta a Golden Globe-díj jelölést is. A Menekülés igaz történetet mesél el egy férfiról, Aminról, aki a házasság küszöbén állva kényszerül arra, hogy felfedje eddig rejtve maradt múltját.



Ha Le Diem, A köd gyermekei című vietnámi doku alkotója a legjobb rendező díját kapta az Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon. A cannes-i filmfesztiválon tartották Andrea Arnold Tehén (Cow) című alkotásának világpremierjét. Január 22-én este a Mammutban az angol film vetítésével veszi kezdetét a 8. BIDF. Andrea Arnold Tehén című dokujában Luma nevű tehén életét követi végig, ahogy szolgálja az őt tulajdonló farmereket. Az alkotó intim közelségből mutatja be Luma és újszülöttjei sorsát.



A fesztiválon lesz a premierje Sós Ági és ifjabb Petróczy András Tiszta sváb című közös dokumentumfilmjének.



Almási Tamás kapja idén a fesztivál életműdíját. Ez alkalomból vetítik a Kossuth-díjas rendező Puskás, Hungary; Kölyköd voltam, Tehetetlenül, Ítéletlenül és Sejtjeink című alkotásait.



A vetítések után a filmek témájához kapcsolódó beszélgetést is tartanak meghívott szakértőkkel, egyebek mellett a posztszovjet államokról, Kínáról és az állatok védelméről lesz szó. A díjátadót január 29-én tartják, másnap díjnyertes filmeket, valamint a posztszovjet szekció alkotásait tűzik műsorra.



A BIDF díjairól a 15 magyar és 10 külföldi tagból álló szakmai zsűri mellett diákzsűri és nyugdíjas zsűri dönt. Nyolc fődíjat, közönség- és különdíj is kiosztanak - olvasható a tájékoztatóban.



Vidéken Debrecenben, Egerben, Győrben, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben, Zalaegerszegen válogatott versenyfilmek szerepelnek a programban. A filmek eredeti nyelven, angol és magyar felirattal lesznek láthatók - olvasható a tájékoztatóban.