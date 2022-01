Koronavírus-járvány

A járvány miatt idén is elmarad a riói karnevál

A koronavírus-fertőzések emelkedő száma miatt idén sem rendezik meg Rio de Janeiróban a hagyományos karneváli utcai felvonulást - jelentette be kedden a város polgármestere.



Eduardo Paes a közösségi médiában élő közvetítésben számolt be a döntésről, amely a karnevál ingyenes utcai parádéján fellépők képviselőivel való tanácskozás után született. Mint mondta, tájékoztatta a parádé fellépőit, hogy a pandémia miatt elmarad a felvonulás, amelyet már tavaly sem tartottak meg.



A karnevált február 25. és március 2. között rendezik meg, a korábbi tervek szerint több mint 500 ingyenes utcai felvonulást tartottak volna.



Bár az utcai parádé idén is elmarad, a riói szambaiskolák szokásos versenyét a város Sambódromo karneválstadionjában megrendezik a szükséges egészségügyi óvintézkedések betartásával



A riói karnevál a világ legnagyobb szabadtéri partija, évente több millió látogatót vonz. A fieszta csúcspontja a több mint 60 ezer férőhelyes Sambódromóban zajlik.



Rio de Janeirón kívül más brazíliai városokban is törölték a karneváli utcai parádékat. Sao Paulóban valószínűleg a Forma-1-es versenypályán rendezik meg a város utcái helyett.



A legutóbbi - 2020-as - karneváli felvonulás hárommillió embert vonzott.