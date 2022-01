Tragédia

Holtan találták Rómában Homonnay Gergely írót

Szombat hajnalban holtan találták egy olaszországi klubban Homonnay Gergely írót, közéleti aktivistát - írja a Corriere della Sera. A hírt a hvg.hu-nak egy családhoz közeli forrás is megerősítette.



Az olasz lap szerint a 46 éves férfit a római Via Pontremolin található Bananon nevű privát klub gőzfürdőjében találta meg a hely egyik menedzsere, aki azonnal hívta a mentőket, de már nem tudtak segíteni a magyar férfin. Homonnay a tudósítás szerint egyedül volt, halálát az első információk szerint szívleállás okozta.



Bűncselekményre utaló nyom nem merült fel, a Corriere információi szerint a rendőrség gyanús fehér por és fiolában talált folyadék miatt folytat eljárást. Hogy ezeknek köze lehet-e Homonnay halálához, az egyelőre nem világos.



Homonnay Gergely a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán angol-német szakon végzett, majd Pécsett és az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatott jogi tanulmányokat. Dolgozott fordítóként, egy fotóügynökségnél, tanított gimnáziumban, majd újságíróként dolgozott, volt a Best, a Story munkatársa, de írásai jelentek meg a Nők Lapja Psziché lapban, a wmn.hu-n és a szeretlekmagyarorszag.hu-n.



Tizenöt évvel ezelőtt kezdett el blogolni, a neve a Gonzalo és a Dagadtanoverem című blogokról vált ismertté. Könyvei, a Puszi, Erzsi!, valamint Az elnökasszony egyaránt "macskaperspektívából" mutatják be a gazda viszonyát kisállatához, illetve a politikai életet.



Homonnay Gergely a Demokratikus Koalíció aktivistájaként a 2018-as áprilisi választás után kapcsolódott be, az áprilisi tüntetések egyik főszervezője volt. 2021. szeptemberében Novák Katalinra tett becsületsértő kijelentése miatt jogerősen elitélték, egy év próbaidőre bocsátották és a perköltségek megfizetésére kötelezték.