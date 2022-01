Gyász

Pokorny Lia búcsúja Babicsek Bernáttól - Nem hagyhatsz csak úgy itt!

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, január 1-jén tragikus körülmények között elhunyt Babicsek Bernát, miután az ő holttestét találták meg Solymáron egy kigyulladt házban.

Pokorny Lia színésznő, akivel Babicsek Bernát együtt lépett fel a Liaison című előadásban, megrendítő posztban búcsúzott Babicsek Bernáttól.



„Nyáron, két próba között elmentél biciklizni és megláttál egy csapat fehérgalambot. Azt mondtad, soha nem láttál még ennyit. És ez jel. Mi több, jó jel. Hogy nem véletlenül sodorta eléd az élet őket.

Így éreztem én is valahogy... hogy nem véletlenül fújt össze minket a szél. Annyi őszinte figyelmet, megértést, elfogadást és türelmet kaptam, amennyi keveseknek adatik meg ezen a világon. Engem megajándékoztál a röppenő fehér galambokkal és Magaddal.

Bernát! Nekem Te addig élsz, amíg világ a világ! Annyi ismeretlen fiókot nyitottál ki bennem, amiért nem tudok elég hálás lenni. Figyelni, keresni és számolni fogom a jövőben fehér galambokat. Te velem leszel akkor is a színpadon, amikor látszólag nem vagy ott. Te a részem, a kollégám, a barátom vagy – nem hagyhatsz csak úgy itt. Nem vagyok hajlandó ezt tudomásul venni. Ezért megyünk tovább – Veled. Ebből nem engedek. Te az vagy, aki örökké él, és általad a zene és a Liaison.

Várlak ebédre holnap!

Aztán kedden.

Szerdán is.

Hozd a harmonikát!

Ölellek, ne késs, kihűl a tökfőzelékem, amit tudod, csak Neked főzök.”